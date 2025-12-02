Κόσμος

Καλιφόρνια: Αρκούδα «μετακόμισε» κάτω από το σπίτι 63χρονου – «Δεν ξέρω αν θα καταστρέψει τα πάντα εκεί κάτω»

«Ακούστηκε ένα τεράστιο γρύλισμα από κάτω από το υπόγειο και απλά έφυγα τρέχοντας», είπε στο NBC Los Angeles
αρκούδα
Η αρκούδα κάτω από το σπίτι του άνδρα

Με ένα τρομακτικό περιστατικό έχει έρθει αντιμέτωπος ένας άνδρας στην Καλιφόρνια, καθώς μια μαύρη αρκούδα 200 κιλών, έχει εγκατασταθεί στο υπόγειο του σπιτιού του.

Ο 63χρονος άνδρας, δήλωσε ότι τα πρώτα σημάδια ότι είχε έναν εισβολέα κάτω από το σπίτι του στην Καλιφόρνια εμφανίστηκαν τον περασμένο Απρίλιο, όταν παρατήρησε ζημιές στα τούβλα και στο ξύλινο πλαίσιο γύρω από το υπόγειο. Δεν πίστευε όμως ότι θα αντικρίσει μία αρκούδα.

«Ήταν πραγματικά μεγάλη. Την είχα δει ξανά, αλλά την είδα να ψάχνει στα σκουπίδια και την επόμενη μέρα να βγαίνει από κάτω από το σπίτι μου», είπε στο KTLA-TV.

Οι ακόμα περισσότερες ζημιές που παρατήρησε τον Ιούνιο τον ανάγκασαν να τοποθετήσει εξωτερικές κάμερες για να λύσει το μυστήριο. Οι κάμερες έτσι κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα την αρκούδα να μπαίνει και να βγαίνει από το υπόγειο.

Ο 63χρονος είπε ότι όταν άλλαζε τις μπαταρίες στην κάμερα την Παρασκευή, βρέθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση με την αρκούδα – εισβολέα.

«Πήγα να βάλω τις μπαταρίες στην κάμερα και ξαφνικά ακούστηκε ένα τεράστιο γρύλισμα από κάτω από το υπόγειο και απλά έφυγα τρέχοντας», είπε στο NBC Los Angeles. «Ήταν ο πιο απίστευτος βρυχηθμός που έχετε ακούσει ποτέ. Σαν λιοντάρι».

Η αρκούδα εμφανίστηκε ξανά αργότερα την Παρασκευή, ενώ οι κάμερες του τηλεοπτικού καναλιού KTLA ήταν παρούσες.

Ο άνδρας ελπίζει ότι το υπουργείο Αλιείας και Άγριας Ζωής της Καλιφόρνιας θα τον βοηθήσει να διώξει τον ανεπιθύμητο επισκέπτη. «Είναι πραγματικά ανησυχητικό γιατί δεν ξέρω αν θα καταστρέψει τα πάντα εκεί κάτω, δεν ξέρω πώς να τη βγάλω έξω».

«Δεν χρειάζομαι μια αρκούδα για τα Χριστούγεννα. Θέλω να την διώξω για τα Χριστούγεννα», τόνισε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
89
82
72
71
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Νετανιάχου μετά την προειδοποίηση Τραμπ για την Συρία: «Είναι δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία»
Υπενθυμίζεται ότι οι ισραηλινές δυνάμεις φέρονται να σκότωσαν 13 άτομα σε επιχείρηση στη νότια Συρία την προηγούμενη εβδομάδα, λέγοντας ότι στόχευσαν μια ισλαμιστική ομάδα
Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Σερβία: «Λουκέτο» στο μοναδικό διυλιστήριο της χώρας – Τα αποθέματα καυσίμων επαρκούν για 2 μήνες
Οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να χορηγήσουν στη σερβική πετρελαϊκή εταιρία NIS ειδική άδεια για εισαγωγή αργού πετρελαίου, οδηγώντας στο κλείσιμο του μοναδικού διυλιστηρίου της χώρας
Η σερβική πετρελαϊκή εταιρεία NIS
Η μικροβιακή αντοχή είναι πιο διαδεδομένη από όσο νομίζουμε – «Μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο μέλλον»
Η λανθάνουσα μικροβιακή αντοχή είναι η ύπαρξη γονιδίων που κάνουν τα μικρόβια τα οποία δεν είναι ενεργά αυτή τη στιγμή, αλλά μπορούν να ενεργοποιηθούν στο μέλλον, πιο ανθεκτικά
Μικροβιολογικό εργαστήριο
Έφτασε ο Γουίτκοφ στη Ρωσία για την συνάντηση με τον Πούτιν – Ο Ζελένσκι καταγγέλλει «ρωσική επιχείρηση επιρροής»
Αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ εμφανίστηκε έξω από το Κρεμλίνο, την ώρα που Μόσχα και Ουάσινγκτον ετοιμάζονται για νέο γύρο διαπραγματεύσεων
Μια αυτοκινητοπομπή, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες μετέφερε αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και τον απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ
Newsit logo
Newsit logo