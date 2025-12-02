Καλιφόρνια: Αρκούδα «μετακόμισε» κάτω από το σπίτι 63χρονου – «Δεν ξέρω αν θα καταστρέψει τα πάντα εκεί κάτω»

Με ένα τρομακτικό περιστατικό έχει έρθει αντιμέτωπος ένας άνδρας στην Καλιφόρνια, καθώς μια μαύρη αρκούδα 200 κιλών, έχει εγκατασταθεί στο υπόγειο του σπιτιού του.

Ο 63χρονος άνδρας, δήλωσε ότι τα πρώτα σημάδια ότι είχε έναν εισβολέα κάτω από το σπίτι του στην Καλιφόρνια εμφανίστηκαν τον περασμένο Απρίλιο, όταν παρατήρησε ζημιές στα τούβλα και στο ξύλινο πλαίσιο γύρω από το υπόγειο. Δεν πίστευε όμως ότι θα αντικρίσει μία αρκούδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν πραγματικά μεγάλη. Την είχα δει ξανά, αλλά την είδα να ψάχνει στα σκουπίδια και την επόμενη μέρα να βγαίνει από κάτω από το σπίτι μου», είπε στο KTLA-TV.

Οι ακόμα περισσότερες ζημιές που παρατήρησε τον Ιούνιο τον ανάγκασαν να τοποθετήσει εξωτερικές κάμερες για να λύσει το μυστήριο. Οι κάμερες έτσι κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα την αρκούδα να μπαίνει και να βγαίνει από το υπόγειο.

Ο 63χρονος είπε ότι όταν άλλαζε τις μπαταρίες στην κάμερα την Παρασκευή, βρέθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση με την αρκούδα – εισβολέα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πήγα να βάλω τις μπαταρίες στην κάμερα και ξαφνικά ακούστηκε ένα τεράστιο γρύλισμα από κάτω από το υπόγειο και απλά έφυγα τρέχοντας», είπε στο NBC Los Angeles. «Ήταν ο πιο απίστευτος βρυχηθμός που έχετε ακούσει ποτέ. Σαν λιοντάρι».

Η αρκούδα εμφανίστηκε ξανά αργότερα την Παρασκευή, ενώ οι κάμερες του τηλεοπτικού καναλιού KTLA ήταν παρούσες.

Ο άνδρας ελπίζει ότι το υπουργείο Αλιείας και Άγριας Ζωής της Καλιφόρνιας θα τον βοηθήσει να διώξει τον ανεπιθύμητο επισκέπτη. «Είναι πραγματικά ανησυχητικό γιατί δεν ξέρω αν θα καταστρέψει τα πάντα εκεί κάτω, δεν ξέρω πώς να τη βγάλω έξω».

«Δεν χρειάζομαι μια αρκούδα για τα Χριστούγεννα. Θέλω να την διώξω για τα Χριστούγεννα», τόνισε.