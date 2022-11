Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα στην πρωτεύουσα του Καμερούν, μετά από κατολίσθηση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μιας κηδείας. Εκατοντάδες

Η κατολίσθηση σημειώθηκε σε μια δημοφιλή συνοικία της Γιαουντέ, πρωτεύουσας του Καμερούν. Εκατοντάδες πανικόβλητοι κάτοικου, σύμφωνα με το AFP, μαζί με διασώστες αναζητούσαν αγαπημένα τους πρόσωπα στο σημείο της τραγωδίας.

Εικόνες που κάνουν τον γύρο των social media δείχνουν κόσμο να έχει θαφτεί κάτω από το έδαφος, ενώ ο κόσμος που βρίσκεται στο σημείο της τραγωδίας είναι σε κατάσταση σοκ.

Breaking



Many people have died in a landslide in Damas, Yaounde. Developing story. pic.twitter.com/hpPo4NJj5W