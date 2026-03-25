Καμπανάκι του επικεφαλής της Shell: Η Ευρώπη κινδυνεύει να ξεμείνει από καύσιμα ήδη από τον Απρίλιο, λόγω του πολέμου στο Ιράν

Αντιμέτωπη με σοβαρή ενεργειακή κρίση βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς ελλείψεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο απειλούν να προκαλέσουν περιορισμούς στα καύσιμα ήδη από τον Απρίλιο, αν τα Στενά του Ορμούζ δεν ξανανοίξουν, προειδοποιεί ο διευθύνων σύμβουλος της Shell, της μεγαλύτερης πετρελαϊκής εταιρείας της Ευρώπης.

Ο Wael Sawan τόνισε ότι η εταιρεία συνεργάζεται με κυβερνήσεις για να αντιμετωπίσουν την επείγουσα κρίση εφοδιασμού σε καύσιμα, η οποία έχει ήδη πλήξει χώρες της Ασίας και προκαλεί διεθνή ανησυχία για την ασφάλεια της ενέργειας και στην Ευρώπη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν στα 100 δολάρια το βαρέλι την Τετάρτη (25.03.2026) από υψηλό 114 δολαρίων στις αρχές της εβδομάδας, έπειτα από αναφορές ότι ο Λευκός Οίκος απέστειλε σχέδιο ειρήνης 15 σημείων στους ηγέτες του Ιράν.

Ωστόσο, χωρίς την επιστροφή των προμηθειών αργού από τον Κόλπο προς τους παγκόσμιους αγοραστές μέσω του κρίσιμου καναλιού του Ορμούζ, η Ευρώπη θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ελλείψεις ορυκτών καυσίμων μέσα σε λίγες εβδομάδες, προειδοποιεί ο Sawan.

Σε ομιλία του σε μεγάλο συνέδριο πετρελαϊκής βιομηχανίας στο Τέξας, ο Sawan δήλωσε: «Η Νότια Ασία ήταν η πρώτη που επλήγη. Έπειτα ακολούθησε η Νοτιοανατολική και η Βορειοανατολική Ασία, και στη συνέχεια η Ευρώπη, καθώς φτάνουμε στον Απρίλιο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κρίση, που διαρκεί ήδη τέσσερις εβδομάδες, έχει επηρεάσει τις προμήθειες αεροπορικών καυσίμων – η τιμή τους έχει διπλασιαστεί από την έναρξη της σύγκρουσης. Ο Sawan προβλέπει ότι στη συνέχεια θα υπάρξει πίεση στο ντίζελ και μετά στη βενζίνη, καθώς ξεκινά η θερινή περίοδος οδήγησης στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Η προειδοποίηση αυτή επιβεβαιώνει, σύμφωνα με τον Guardian, τις δηλώσεις της γερμανίδας υπουργού Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε, η οποία επίσης προειδοποίησε ότι η έλλειψη ενέργειας θα μπορούσε να εμφανιστεί στα τέλη Απριλίου ή Μαΐου αν η σύγκρουση συνεχιστεί.

Πρόσθεσε ότι Γερμανία, με την απόφασή της να σταματήσει τη χρήση πυρηνικής ενέργειας, έχει κάνει μεγάλο λάθος, ενώ η αύξηση των εισαγωγών φυσικού αερίου μέσω υπερ-κρύων δεξαμενόπλοιων από το εξωτερικό αποτελεί σημαντικό μέρος της λύσης.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής χρηματοοικονομικής εταιρείας BlackRock, Λάρι Φινκ, προειδοποιεί ότι η απειλή για τις ενεργειακές προμήθειες της Ευρώπης μπορεί να οδηγήσει σε παρατεταμένη παγκόσμια οικονομική ύφεση εάν η τιμή του πετρελαίου φτάσει τα 150 δολάρια το βαρέλι.

Σε συνέντευξή του στο BBC, ο Φινκ ανέφερε ότι αν το Ιράν «παραμείνει απειλή» και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν υψηλές, αυτό θα έχει «βαθιές επιπτώσεις» στην παγκόσμια οικονομία.