Καναδάς: 17χρονος τρανς ο δράστης της επίθεσης στο γυμνάσιο Tumbler Ridge με τους 10 νεκρούς

Ταυτοποιήθηκε ο δράστης του μακελειού στο γυμνάσιο Tumbler Ridge στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά με τους 10 νεκρούς.

Ο δράστης που άνοιξε πυρ στο γυμνάσιο του Καναδά, φέρεται να σκότωσε και δύο άτομα σε διπλανό σπίτι και στη συνέχεια αυτοκτόνησε είναι ο Jesse Strang, τρανς άτομο σύμφωνα με το σάιτ το Juno News.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Russell G. Strang, θείος του Jesse Strang, επιβεβαίωσε ότι ο Jesse είναι τρανς και υπεύθυνος για την ένοπλη επίθεση που άφησε 10 νεκρούς.

Από την πρώτη στιγμή οι πληροφορίες έκαναν λόγο ότι ο δράστης ήταν γυναίκα. Στη συνέχεια νέα στοιχεία ανέφεραν ότι επρόκειτο για άνδρα ντυμένο γυναίκα. Ο Jesse Strang ήταν 17 χρονών και παραμένουν άγνωστα τα κίνητρά που τον οδήγησαν να ανοίξει πυρ στο σχολείο.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι ανακοίνωσε την αναβολή προγραμματισμένου ταξιδιού του στην Ευρώπη, μετά το μακελειό στον δυτικό Καναδά με δέκα νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων επτά μέσα σε γυμνάσιο και του φερόμενου ως δράστη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

A tragic mass shooting occurred on February 10, 2026, at Tumbler Ridge Secondary School in the small town of Tumbler Ridge, northeastern British Columbia, Canada.



According to the latest updates from the Royal Canadian Mounted Police (RCMP) and multiple reliable news… pic.twitter.com/2QW3p4JWYa — The Informant (@theinformant_x) February 11, 2026

Η επίθεση ενόπλου, που η αστυνομία θεωρεί πως αυτοκτόνησε, άφησε επίσης πίσω 27 τραυματίες, δυο σοβαρά, στην Τάμπλερ Ριτζ, μικρή πόλη 2.300 κατοίκων στους πρόποδες των Βραχωδών Ορέων, στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας.

Ο κ. Κάρνι επρόκειτο να ταξιδέψει στην Ευρώπη για να συμμετάσχει ιδίως στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, όπου αναμένονται φέτος κάπου εξήντα αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και άλλοι περίπου εκατό υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας το σαββατοκύριακο.

Ο πρωθυπουργός των Φιλελευθέρων δήλωσε μέσω X «συγκλονισμένος» για το «φρικιαστικό» μακελειό στην απομονωμένη περιοχή της καναδικής δύσης.

«Ενώνομαι με τους υπόλοιπους Καναδούς και θρηνώ αυτούς οι ζωές των οποίων άλλαξαν αμετάκλητα σήμερα, και για εκφράσω ευγνωμοσύνη για το θάρρος και τον αλτρουισμό» των δυνάμεων ασφαλείας και των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών.

Μαθητές έφραξαν τις πόρτες της τάξης για να προστατευτούν

Ένας μαθητής που βρισκόταν στο σχολείο κατά τη διάρκεια της ένοπλης επίθεσης μίλησε στο CBC Radio West, περιγράφοντας τις στιγμές τρόμου που βίωσε μαζί με τους συμμαθητές του.

Ο Darian Quist, μαθητής της 12ης τάξης, ανέφερε ότι έφτασε στην τάξη του στις 13:30 τοπική ώρα (20:30 GMT), όταν άρχισε να ηχεί ο συναγερμός στους διαδρόμους και οι υπεύθυνοι έδωσαν οδηγίες να κλείσουν και να κλειδώσουν τις πόρτες.

«Αφού κλείσαμε τις πόρτες με τους συμμαθητές μου, αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε ότι κάτι δεν πάει καλά», είπε, προσθέτοντας ότι λάμβανε συνεχώς φωτογραφίες στο κινητό του. Στη συνέχεια περιέγραψε πως ο ίδιος και οι συμμαθητές του, για πάνω από δύο ώρες, «πήραν τραπέζια και οχυρώθηκαν πίσω από τις πόρτες», μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί και να τους απομακρύνουν με ασφάλεια.

Το συναίσθημα της αβεβαιότητας και του τρόμου επεκτάθηκε σε ολόκληρη την πόλη, η οποία δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ παρόμοιο περιστατικό. «Δεν κλείνουμε συνήθως τις πόρτες μας εδώ. Είναι μια πολύ ασφαλής κοινότητα», τόνισε ο τοπικός δημοτικός σύμβουλος Chris Norbury, περιγράφοντας πόσο απρόσμενη και σοκαριστική ήταν η επίθεση σε μια περιοχή όπου οι κάτοικοι γνωρίζονται μεταξύ τους και νιώθουν ασφάλεια.

«Όλοι μας γνωρίζουμε τα θύματα — είναι οι φίλοι μας, τα παιδιά των φίλων μας», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανικής Κολομβίας, Ντέιβιντ Έμπι, εξέδωσε ανακοίνωση μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε σχολείο στο Τάμπλερ Ριτζ.

«Οι καρδιές μας είναι στο Τάμπλερ Ριτζ απόψε με τις οικογένειες όσων έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα. Η κυβέρνηση θα διασφαλίσει κάθε δυνατή υποστήριξη για τα μέλη της κοινότητας τις επόμενες ημέρες, καθώς όλοι προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την αδιανόητη τραγωδία».

Οι μαζικές σφαγές του είδους είναι σπάνιες στον Καναδά, όμως αυτή είναι η δεύτερη στη Βρετανική Κολομβία μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους: τον Απρίλιο του 2025, ένδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Βανκούβερ όταν άνδρας έριξε όχημα πάνω στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για φιλιππινέζικη πολιτιστική εκδήλωση.