Πρώην δικηγόρος και ιδιαίτερα δημοφιλής Tik Toker στον Καναδά, θα μπορούσε εύκολα – σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ – να κερδίσει τον Τζάστιν Τριντό στις επερχόμενες εκλογές. Πρόκειται για τον 42χρονο Τζάγκμιτ Σινγκ, ηγέτη του προοδευτικού Νέου Δημοκρατικού Κόμματος (NDP), που η δημοφιλία του έχει εκτιναχθεί μετά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Οι εκλογές στον Καναδά αναμένεται να διεξαχθούν στις 20 Σεπτεμβρίου και – σύμφωνα με δημοσκοπήσεις – τα τρία τέταρτα των πολιτών διαφωνούν με την διεξαγωγή τους κατά το τέταρτο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού. Η επιρροή του 42χρονου Τζάγκμιτ Σινγκ – όπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian – αυξάνεται συνεχώς, ενώ ο Τζάστιν Τριντό δημοσκοπικά κατακρημνίζεται. Μάλιστα, ο Τριντό βρίσκεται ήδη περίπου τρεις μονάδες πίσω από τον υποψήφιο με τους συντηρητικούς, Έριν Ο’τουλ.

