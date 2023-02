Στον Καναδά δυο μικρά παιδιά έχασαν τη ζωή τους σε ένα απίστευτο τροχαίο δυστύχημα που συνέβη όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε παιδικό σταθμό. Αυτόπτες μάρτυρες τόνισαν ότι το τροχαίο δυστύχημα ενδέχεται να είναι εσκεμμένο.

Από την πρόσκρουση του λεωφορείου στον παιδικό σταθμό, που βρίσκεται σε πόλη κοντά στο Μόντρεαλ του Καναδά, τραυματίστηκαν και έξι παιδιά. Οι μικροί μαθητές που μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο «βρίσκονται εκτός κινδύνου», ανέφερε η Έρικα Λάντρι, εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης Λαβάλ, όπου βρίσκεται ο παιδικός σταθμός.

«Ο οδηγός, ένας 51χρονος, συνελήφθη για ανθρωποκτονία και επικίνδυνη οδήγηση», πρόσθεσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης του Καναδά.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε όταν λεωφορείο προσέκρουσε πάνω στον παιδικό σταθμό του Καναδά με αποτέλεσμα να πέσει ένα μέρος του κτιρίου. Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 8:30 τοπική ώρα (15:30 ώρα Ελλάδας).

