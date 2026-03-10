Καναδάς: Πυροβολισμοί στο προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σήμερα (10.03.2026) στο προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο του Καναδά, ανακοίνωσε η αστυνομία προσθέτοντας ότι βρέθηκαν στοιχεία από εκπυρσοκρότηση πυροβόλου όπλου και ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Η αστυνομία του Τορόντο με ανάρτηση στο X τόνισε ότι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν μετά από αναφορές για πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στις 5:29 π.μ., τοπική ώρα (11:29 ώρα Ελλάδας) στην περιοχή του προξενιού των ΗΠΑ στην πόλη του Καναδά.

Σε άλλη ανάρτηση, η αστυνομία ανέφερε ότι δεν είχε πληροφορίες για πιθανό ύποπτο και βρίσκεται στο σημείο για να κάνει έρευνα για το περιστατικό.

Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για κάποιο κίνητρο.

Την Κυριακή (08.03.2026), ένας αυτοσχέδιος μηχανισμός εξερράγη στη Νορβηγία στην είσοδο της αμερικανικής πρεσβείας στο Όσλο και η νορβηγική αστυνομία εξακολουθεί να αναζητά έναν ύποπτο, δηλώνοντας ότι το συμβάν αυτό μπορεί να συνδέεται με την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Στη Νέα Υόρκη, δύο άνδρες κατηγορήθηκαν για τρομοκρατία αφού έριξαν μια αυτοσχέδια βόμβα σε διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν κατά του Ισλάμ το Σαββατοκύριακο.