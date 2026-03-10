Κόσμος

Καναδάς: Πυροβολισμοί στο προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί - Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για κάποιο κίνητρο
Tο προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο
Tο προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο / Reuters

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σήμερα (10.03.2026) στο προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο του Καναδά, ανακοίνωσε η αστυνομία προσθέτοντας ότι βρέθηκαν στοιχεία από εκπυρσοκρότηση πυροβόλου όπλου και ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Η αστυνομία του Τορόντο με ανάρτηση στο X τόνισε ότι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν μετά από αναφορές για πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στις 5:29 π.μ., τοπική ώρα (11:29 ώρα Ελλάδας) στην περιοχή του προξενιού των ΗΠΑ στην πόλη του Καναδά.

Σε άλλη ανάρτηση, η αστυνομία ανέφερε ότι δεν είχε πληροφορίες για πιθανό ύποπτο και βρίσκεται στο σημείο για να κάνει έρευνα για το περιστατικό.

Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για κάποιο κίνητρο.

Law enforcement personnel survey the scene outside the U.S. Consulate after shots were fired, in Toronto, Ontario, Canada, March 10, 2026. Picture taken with a mobile phone. REUTERS/Kyaw Soe Oo
Πυροβολισμοί στο προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο / Reuters

Την Κυριακή (08.03.2026), ένας αυτοσχέδιος μηχανισμός εξερράγη στη Νορβηγία στην είσοδο της αμερικανικής πρεσβείας στο Όσλο και η νορβηγική αστυνομία εξακολουθεί να αναζητά έναν ύποπτο, δηλώνοντας ότι το συμβάν αυτό μπορεί να συνδέεται με την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Στη Νέα Υόρκη, δύο άνδρες κατηγορήθηκαν για τρομοκρατία αφού έριξαν μια αυτοσχέδια βόμβα σε διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν κατά του Ισλάμ το Σαββατοκύριακο.

O Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
