Όσλο: Έκρηξη κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ – Η αστυνομία αναζητά έναν ύποπτο

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (08.03.2026) έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί,

Η νορβηγική αστυνομία αναζητεί έναν ύποπτο που φαίνεται στο υλικό από το σύστημα καμερών παρακολούθησης μετά την έκρηξη που σημειώθηκε την Κυριακή (08.03.2026), σε είσοδο της αμερικανικής πρεσβείας στο Όσλο, ανακοίνωσαν σήμερα ερευνητές.

Η έκρηξη που σημειώθηκε χθες το πρωί προκάλεσε ζημιά σε μία από τις εισόδους της πρεσβείας, γεμίζοντας καπνό τον δρόμο, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί, με την νορβηγική αστυνομία να δηλώνει ότι το συμβάν αυτό μπορεί να συνδέεται με την κρίση στη Μέση Ανατολή.

«Η έρευνα έχει δείξει μέχρι στιγμής ότι ήταν ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός», διευκρίνισε η αστυνομία του Όσλο σε ανακοίνωσή της, στην οποία προσέθεσε ότι ο μηχανισμός αυτός προκάλεσε “ισχυρή έκρηξη”.

Ο ύποπτος στην υπόθεση αυτή δεν κατονομάστηκε.

Εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αστυνομία δείχνουν έναν κουκουλοφόρο που φοράει μαύρα ρούχα και μεταφέρει τσάντα ή σακίδιο. Το πρόσωπο του υπόπτου δεν φαίνεται.

Η κυβέρνηση της Νορβηγίας δεσμεύτηκε για ενδελεχή διερεύνηση του περιστατικού.