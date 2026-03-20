Καναδή μητέρα και η 7χρονη κόρη της με αυτισμό κρατούνται από την ICE σε άθλιες συνθήκες στο Τέξας

Μια Καναδή μητέρα και η 7 κόρη της, η οποία έχει αυτισμό, κρατούνται από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) στο Τέξας από το Σάββατο (14.03.2026), παρά τα έγκυρα έγγραφα μετανάστευσής τους. Η οικογένεια καταγγέλλει ότι η κράτηση είναι παράνομη και περιγράφει άθλιες συνθήκες στο κέντρο κράτησης, ενώ ζητά επειγόντως νομική βοήθεια για να αποτρέψει πιθανή απέλαση και χωρισμό μητέρας και κόρης από τον υπόλοιπο οικογενειακό τους κύκλο.

Η Τάνια και η Άιλα, ένα 7χρονο κορίτσι με αυτισμό, είναι από τον Καναδά. Σύμφωνα με το CTV News, κρατούνται Rio Grande Valley Central στο Μακάλεν του Τέξας αφού τις συνέλαβε η υπηρεσία Μετανάστευσης των ΗΠΑ (ICE). Η Τάνια ζει στις ΗΠΑ τα τελευταία πέντε χρόνια, μαζί με τον σύζυγό της Έντουαρντ Γουόρνερ, Αμερικανό πολίτη, στο Κίνγκσβιλ του Τέξας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η οικογένεια επέστρεφε στο σπίτι από ένα baby shower στο Ρέιμοντβιλ του Τέξας στις 14 Μαρτίου, όταν τους ζήτησαν να επιδείξουν έγγραφα σε σημείο ελέγχου. Ο Έντουαρντ έδειξε την ταυτότητά του, ενώ η Τάνια την άδεια οδήγησης του Τέξας και τη βίζα της.

«Μετά από αυτό, την πήραν μέσα για να της πάρουν δακτυλικά αποτυπώματα και δεν επέστρεψε ποτέ», είπε ο Έντουαρντ, σύμφωνα με τον Guardian.

Αργότερα, πράκτορες της ICE πήραν και την Άιλα για δακτυλικά αποτυπώματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η οικογένεια τονίζει ότι όλα τα έγγραφα της Τάνια είναι νόμιμα, με ισχύ μέχρι το 2030, και η κράτηση θεωρείται αδικαιολόγητη.

Ο Έντουαρντ περιέγραψε τις συνθήκες στο κέντρο κράτησης «άθλιες»: υπερπλήρες, θορυβώδες, τρομακτικό περιβάλλον, με φαγητό απαίσιο. Είπε ακόμα ότι χρησιμοποίησαν χαλάκια για να ζεσταθούν.

Το Υπουργείο Παγκόσμιων Υποθέσεων του Καναδά δήλωσε ότι παρακολουθεί πολλαπλές περιπτώσεις Καναδών που βρίσκονται σε κράτηση σχετιζόμενη με τη μετανάστευση στις ΗΠΑ. Ωστόσο, το καναδικό προξενείο στο Τέξας μπορεί να βοηθήσει μόνο αν η Τάνια και η Άιλα θελήσουν να επιστρέψουν στον Καναδά.