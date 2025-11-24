Κάνουν έξωση στη fake food influencer της Νέας Υόρκης – Χρωστούσε 40.000 ευρώ σε ενοίκια

Η fake food influencer της Νέας Υόρκης Pei «Lu» Chung και έτρωγε τζάμπα σε εστιατόρια και δεν πλήρωνε τα ενοίκια στο διαμέρισμά της.

Νέες αποκαλύψεις για την Pei «Lu» Chung, την 34χρονη influencer που φωτογραφιζόταν με Prada, Louis Vuitton και Hermes, αλλά δεν πλήρωνε ούτε το φαγητό της: Η 34χρονη από το Μπρούκλιν παρίστανε τη food influencer για να τρώει δωρεάν στα ακριβότερα εστιατόρια της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες δεν πλήρωνε και το ενοίκιο στο διαμέρισμά της στο Μπρούκλιν.

Ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ο πρώην κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Έλιοτ Σπίτζερ, ο οποίος παραιτήθηκε το 2008 όταν αποκαλύφθηκε ότι είχε χρησιμοποιήσει τουλάχιστον 7 ή 8 φορές υπηρεσίες από γραφείο συνοδών.

Σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται η Daily Mail, η Chung σταμάτησε να πληρώνει το ενοίκιο των 3.350 δολαρίων τον μήνα από το 2023 και σήμερα χρωστά πάνω από 40.000 δολάρια. Δικαστής τη διέταξε να αποχωρήσει από το διαμέρισμα έως την 1η Δεκεμβρίου.

Η influencer είχε μετακομίσει στο συγκρότημα πολυτελών κατοικιών του Σπίτζερ το 2021. Γείτονες υποστηρίζουν ότι είχε αλλόκοτη συμπεριφορά και την περιγράφουν ως μία ιδιαίτερα ενοχλητική παρουσία υποστηρίζοντας ότι ούρλιαζε τα βράδια, έβαζε δυνατά τη μουσική, προχωρούσε σε βανδαλισμούς.

Σύμφωνα με μία μαρτυρία, τον χειμώνα του 2022 φέρεται να είπε σε έναν θυρωρό ότι είχε δει έναν ελεύθερο σκοπευτή στην οροφή ενός κοντινού κτιρίου και να εξέφρασε τους φόβους της ότι «την κυνηγούσε» το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα λόγω της καταγωγής της από την Ταϊβάν.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η συμπεριφορά της επιδεινώθηκε το 2024, όταν άρχισε να αμφισβητεί χρεώσεις του κτιρίου και να κάνει λόγο για παραβιάσεις στους όρους του μισθωτηρίου. Τελικά, σταμάτησε να πληρώνει το ενοίκιο.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, η Chung έβαζε δυνατά τη μουσική και παρά το γεγονός ότι οι ένοικοι κάλεσαν πολλές φορές την αστυνομία, εκείνη δεν απαντούσε και τελικά οι αστυνομικοί έφευγαν. Τον Δεκέμβριο του 2024, ωστόσο, αναγκάστηκαν να παραβιάσουν την πόρτα της καθώς επί ώρες φώναζε στα κινεζικά και είχε δυνατά τη μουσική.

Στη συνέχεια, η influencer άρχισε να αφήνει παράξενα αντικείμενα έξω από την πόρτα γειτονικού διαμερίσματος, ενώ σε μία περίπτωση έγραψε το όνομα του ενοίκου στην πόρτα με κραγιόν, και σε άλλη επιχείρησε να εισέλθει σε διαμέρισμα άλλου ένοικου.