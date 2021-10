Στην άποψη του πρίγκιπα Γουίλιαμ ότι «οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου πρέπει να επικεντρωθούν στο να φτιάξουν αυτόν τον πλανήτη, όχι να προσπαθούν να βρουν το επόμενο μέρος στο διάστημα για να πάμε να ζήσουμε» αντιτίθεται ο Γουίλιαμ Σάτνερ.

Ο δούκας του Κέιμπριτζ, Γουίλιαμ, αποδοκίμασε αυτούς που επιλέγουν την κατάκτηση του διαστήματος με ταξίδια όπως ο Τζεφ Μπέζος ή ο Ίλον Μασκ αντί να βοηθήσουν στην επίλυση της κλιματικής κρίσης. Η κριτική του έγινε την ίδια ημέρα που ο ηθοποιός του Χόλιγουντ, Γουίλιαμ Σάτνερ, έγινε ο γηραιότερος άνθρωπος που πήγε στο διάστημα.

Ο Σάτνερ τόνισε ότι ο πρίγκιπας έχει «λάθος εντύπωση» για το τι σημαίνει αυτή η διαστημική προσπάθεια: «Είναι ένας υπέροχος Άγγλος. Θα γίνει βασιλιάς της Αγγλίας μια μέρα», είπε ο Σάτνερ για τον Δούκα του Κέιμπριτζ. «Είναι ένας υπέροχος, ευγενικός, μορφωμένος άνθρωπος, αλλά έχει λάθος άποψη».

Ο 90χρονος, ο οποίος υποδύθηκε τον Τζέιμς Τ. Κερκ στις ταινίες και στην τηλεοπτική σειρά του «Star Trek», απογειώθηκε από την έρημο του Τέξας μαζί με άλλα τρία άτομα σε μια αποστολή που κάλυψε τα έξοδα ο Mπέζος. Το ταξίδι του διήρκεσε περίπου 10 λεπτά.

This was the voyage of the RSS First Step today. Its mission: encounter Earth from incredible views at apogee pic.twitter.com/Gzsnkv97K9