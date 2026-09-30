Καρέ καρέ η πορεία του αεροσκάφους της FlyDubai – Βουτιά 17.000 πόδια σε λιγότερο από ένα λεπτό

Σε θρίλερ με δραματικές στιγμές στον αέρα εξελίχθηκε η πτήση FDB1073 από το Ντουμπάι στο Τελ Αβίβ της εταιρείας FlyDubai, όταν ένας από τους πιλότους φαίνεται να προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος, αλλά τον σταμάτησε ο δεύτερος πιλότος με τη συνδρομή επιβατών, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες των ισραηλινών μέσων ενημέρωσης που βασίζονται σε μαρτυρίες των επιβαινόντων.

Να σημειωθεί, ότι αρχικά σήμανε συναγερμός στο Ισραήλ για πιθανή αεροπειρατεία σε αεροσκάφος που κατευθυνόταν προς το Τελ Αβίβ, με περίπου 180 Ισραηλινούς επιβάτες. Το αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν 180 άτομα, ανάμεσά τους δεκάδες Ισραηλινοί πολίτες, υποχρεώθηκε σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

Βίντεο – ντοκουμέντο από κινητό τηλέφωνο επιβάτη, καταγράφει τα ουρλιαχτά μέσα στο αεροσκάφος:

WATCH: Terrifying footage of the incident, recorded from a passenger window aboard the aircraft flydubai.



– Yedioth Ahronot News. https://t.co/Y4Fp7vUirI pic.twitter.com/ySOKQzuz3l — Open Source Intel (@Osint613) September 30, 2026

Παρόλο που οι επίσημες πληροφορίες παραμένουν εξαιρετικά περιορισμένες, δύο είναι τα βασικά σενάρια που εξετάζονται. Το ένα είναι να ξέσπασε άγριος καβγάς ανάμεσα στους δύο πιλότους μέσα στο κόκπιτ και να μαχαίρωσε ο ένας τον άλλον.

Το δεύτερο – και ακόμη πιο σοβαρό – είναι ο ένας από τους δύο πιλότους να επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο, με τον συγκυβερνήτη και επιβάτες να παρεμβαίνουν και να τον εμποδίζουν.

First images from @flydubai flight: one of the passengers with blood on his shirt https://t.co/zfJ4UsDeaO pic.twitter.com/XDLzuz0DbE — Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 30, 2026

Αν και αρχικά υπήρξαν αναφορές ότι οι πιλότοι ήταν Ρώσος και Ουκρανός, σύμφωνα με νέες πληροφορίες, ο συγκυβερνήτης που επιτέθηκε στον πιλότο ήταν από το Ομάν και ο τραυματίας πιλότος του αεροσκάφους από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Γιασμίν Αμπού Κασίς, η κόρη της οποίας, η Μίριαμ, επέβαινε στο αεροπλάνο, δήλωσε στο Reuters ότι η κόρη της την ενημέρωσε ότι άκουσε κραυγές από το πιλοτήριο και ένας άνδρας έβγαλε μαχαίρι, ακινητοποίησε τον πιλότο στο έδαφος και υπήρχαν αίματα παντού.

This is crazy footage from inside the @flydubai aircraft courtesy @IsraelWarRoom !

The passenger speaking Hebrew says

“We’ve now subdued the terrorists. We’re about to land. Anyone who can hear me, we need help. We’re descending into Tabuk, apparently somewhere in Saudi Arabia,… — Sanjay Lazar (@sjlazars) September 30, 2026

Απότομη βουτιά 17.000 πόδια σε λιγότερο από ένα λεπτό

Η πτήση FDB1073 εξέπεμψε τον διεθνή σήμα κινδύνου «7700» ενώ πραγματοποιούσε αναστροφή στα σύνορα Ιορδανίας – Σαουδικής Αραβίας.

A violent altercation and stabbing in the cockpit of a FlyDubai flight over Saudi Arabia this morning caused the 737-8 to plummet 18,400 feet in just under two minutes, exceeding its maximum operating speed by nearly 100 kts.



The aircraft landed safely in Tabuk. pic.twitter.com/POg0WCN1WS — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 30, 2026

Παράλληλα, το Boeing 737 MAX, ενώ πετούσε πάνω από τη Σαουδική Αραβία, εξέπεμψε για λίγο και τον κωδικό «7500», ο οποίος υποδηλώνει αεροπειρατεία ή παράνομη επέμβαση στο αεροσκάφος.

Δεδομένα από δημόσιες πηγές παρακολούθησης πτήσεων δείχνουν ότι δύο ώρες και δεκαπέντε λεπτά μετά την απογείωση, το αεροσκάφος πραγματοποίησε ξαφνική, απότομη βουτιά, πέφτοντας από τα 34.000 πόδια στα 17.000 πόδια σε λιγότερο από ένα λεπτό, ενώ η ταχύτητά του αυξήθηκε από τους 411 κόμβους σε σχεδόν 600.

Το αεροπλάνο ανέκτησε ελαφρώς ύψος για λίγα δευτερόλεπτα, φτάνοντας τα 21.650 πόδια, πριν πραγματοποιήσει νέα απότομη πτώση κάτω από τα 14.000 πόδια.

Για την επόμενη ώρα, το αεροσκάφος αδυνατούσε να διατηρήσει σταθερό υψόμετρο, αν και παρέμενε γύρω στα 15.000 πόδια, στοιχείο που υποδεικνύει ότι ο έλεγχος γινόταν χειροκίνητα και όχι μέσω του αυτόματου πιλότου.

Συναγερμός στο Ισραήλ

Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, οι ισραηλινές αρχές δεν κατάφεραν να αποκτήσουν επικοινωνία με το αεροσκάφος.

Λόγω των φόβων για ενδεχόμενη αεροπειρατεία, μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας σηκώθηκαν εσπευσμένα για αναχαίτιση.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν έκτακτες εκτιμήσεις της κατάστασης.

Ωστόσο, λίγο αργότερα αποκαταστάθηκε η επικοινωνία με το αεροπλάνο, το οποίο προσγειώθηκε ασφαλώς στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

Πλάνα από την έκτακτη προσγείωση της Flydubai στο Ταμπούκ δείχνουν Ισραηλινούς επιβάτες να τραγουδούν το «Od Avinu Chai» («Ο Πατέρας μας Ζει Ακόμη», ένα εβραϊκό τραγούδι πίστης/επιβίωσης) μετά την ασφαλή προσγείωση.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της προσγείωσης του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Ταμπούκ, με τους επιβάτες να ξεσπούν σε χειροκροτήματα και τραγούδια, εμφανώς ανακουφισμένοι μετά τις δραματικές στιγμές που είχαν προηγηθεί.

Footage from the Flydubai emergency landing in Tabuk shows Israeli passengers singing "Od Avinu Chai" ("Our Father Still Lives”, a Jewish song of faith/survival) after landing safely. pic.twitter.com/d1LCZ4389L — Clash Report (@clashreport) September 30, 2026

Ένας ακόμη επιβάτης εμφανίζεται σε βίντεο που έστειλε στην οικογένειά του να κάνει λόγο για «τρομοκράτη» που προσπάθησε να καταλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Όπως ανέφερε, συμμετείχε στην ακινητοποίησή του, υποστηρίζοντας ότι ο άνδρας είχε δεθεί.

אחד הנוסעים על רגעי הדרמה: "יש פצוע קשה, המחבל קשור"; המוסד מנהל את האירוע בשיתוף שב"כ@Itsik_zuarets pic.twitter.com/iyh64lgLfy — כאן חדשות (@kann_news) September 30, 2026

Η αεροπορική εταιρεία flydubai, με έδρα το Ντουμπάι, επιβεβαίωσε την ύπαρξη «συμβάντος», σημειώνοντας ότι όλοι οι επιβαίνοντες προσγειώθηκαν «με ασφάλεια» στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

Δεύτερη ομάδα πιλότων φέρεται να επενέβη

Σύμφωνα με πληροφορίες του Channel 12, στο αεροσκάφος υπήρχε και δεύτερη ομάδα πιλότων, οι οποίοι ταξίδευαν ως επιβάτες με πολιτικά.

Όπως μετέδωσε το ισραηλινό μέσο, οι συγκεκριμένοι πιλότοι φέρεται να συνέβαλαν στην αποτροπή της προσπάθειας ενός από τους πιλότους να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Ισραηλινός αξιωματούχος, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, δήλωσε ότι αν δεν βρίσκονταν στο αεροπλάνο οι συγκεκριμένοι πιλότοι, το περιστατικό θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε επίθεση αντίστοιχη με εκείνη της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 ή στην ομηρία του Έντεμπε το 1976. Οι πληροφορίες αυτές, ωστόσο, δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως.