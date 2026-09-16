Κόσμος

Μελόνι: Τέλος στα τέλη κυκλοφορίας για το 70% των αυτοκινήτων – Αντιδράσεις για το μέτρο

Η απαλλαγή θα ισχύσει από το 2027 για αυτοκίνητα έως 80 kW και δίκυκλα, για ένα όχημα ανά πολίτη
Τζόρτζια Μελόνι
REUTERS/Remo Casilli
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Μια σημαντική αλλαγή για εκατομμύρια οδηγούς στην Ιταλία αποφάσισε η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, εγκρίνοντας την κατάργηση των ετήσιων τελών κυκλοφορίας για αυτοκίνητα μικρής και μεσαίας ισχύος, καθώς και για δίκυκλα. Το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2027.

Η απαλλαγή αφορά αυτοκίνητα με ισχύ έως 80 kW, τα οποία αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 70% των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην Ιταλία. Μαζί με τα δίκυκλα, υπολογίζεται ότι το μέτρο της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι καλύπτει συνολικά περίπου 14,5 εκατομμύρια οχήματα. Κάθε πολίτης θα μπορεί να έχει απαλλαγή για ένα μόνο όχημα.

Η Τζόρτζια Μελόνι παρουσίασε την απόφαση ως μια μόνιμη φορολογική ελάφρυνση για τους Ιταλούς οδηγούς και όχι ως ένα προσωρινό μέτρο.

«Σήμερα η κυβέρνηση κατήργησε έναν από τους φόρους που οι Ιταλοί μισούσαν περισσότερο. Το θεωρούμε ένα μόνιμο μέτρο, δεν το υιοθετήσαμε απλά και μόνο ενόψει εκλογών », δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Αντιδράσεις από τις περιφέρειες

Η απόφαση, πάντως, έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς τα έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας κατευθύνονται στις 20 περιφέρειες της Ιταλίας.

Ο υπουργός Οικονομικών Τζανκάρλο Τζορτζέτι αναγνώρισε ότι η απόφαση δεν ήταν εύκολη, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση θέλει το μέτρο να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα.

«Είναι μια απόφαση που λάβαμε με δυσκολία. Ένα μέτρο το οποίο εγκρίθηκε σε μία περίοδο έκτακτης οικονομικής κατάστασης, αλλά που θεωρούμε ότι πρέπει να λάβει μόνιμο χαρακτήρα», ανέφερε.

Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι περιφερειάρχες εκφράζουν έντονες αντιρρήσεις, καθώς φοβούνται σημαντική μείωση των εσόδων τους. Ο πρόεδρος της Τοσκάνης, Εουτζένιο Τζάνι, δήλωσε ότι «πρόκειται για πρωτοφανή προεκλογική δημαγωγία».

Η κυβέρνηση της Ρώμης προβλέπει χρηματοδότηση προς τις περιφέρειες ώστε να καλυφθούν οι απώλειες εσόδων που θα προκύψουν από την εφαρμογή του μέτρου.

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