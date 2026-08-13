Κάρολαϊν Λέβιτ: Η πιο πιστή στρατιώτης του Ντόναλντ Τραμπ αποσύρεται – Οι ισχυρισμοί για αποχώρηση λόγω οικογενειακών λόγων

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη (12.08.2026) μέσω Truth Social ότι η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, η οποία απέκτησε πρόσφατα το δεύτερο παιδί της, θα αποχωρήσει από τη θέση της «στο τέλος του μήνα» προκειμένου να μπορεί να περάσει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά της.

Η βιαστική απομάκρυνσή της έρχεται μετά τη γνωστοποίηση της φυγάδευσης του Ντόναλντ Τραμπ από την Τουρκία στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έτσι, πολλοί ήταν αυτοί που εξέφρασαν αμφιβολίες για το αν η οικογένειά της είναι η πραγματική αιτία της αιφνίδιας αποχώρησής της ή αν συντρέχουν άλλοι λόγοι.

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Την 1η Μαΐου η Λέβιτ έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι, το δεύτερο παιδί της. Έχει επίσης ένα αγοράκι ηλικίας 2 ετών. Αφού εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον πρόεδρο Τραμπ για την εμπιστοσύνη που της έδειξε, η 30χρονη Λέβιτ ανέφερε σε μήνυμά της στο Χ ότι «η αλήθεια είναι πως από τότε που επέστρεψα στον Λευκό Οίκο, μετά τη γέννηση της κόρης μου, αισθάνομαι πώς δεν μπορώ να είμαι η καλύτερη μαμά που αξίζουν τα δυο μικρά παιδιά μου, αφιερώνοντας παράλληλα τον χρόνο, την ενέργεια και την προσοχή που απαιτεί η θέση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου – γι’ αυτό πήρα τελικά τη γλυκόπικρη απόφαση να αποχωρήσω από τον Λευκό Οίκο και να ανοίξω ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου».

Η συντηρητική Κάρολαϊν Λέβιτ έγινε η νεότερη εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου που ανέλαβε στις 15 Νοεμβρίου του 2024. Αρχικά, η Λέβιτ ήταν εκπρόσωπος Τύπου της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ και της ομάδας του που χειριζόταν τη μεταβίβαση της εξουσίας, πύρινη, εριστική ως επιθετική υπερασπίστρια του, θα μετατρεπόταν στο πρόσωπο της προεδρίας των ΗΠΑ.

«Η Κάρολαϊν είναι έξυπνη, ακλόνητη κι έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματική στην επικοινωνία», είχε σχολιάσει ο εκλεγμένος πρόεδρος σε ανακοίνωσή του.

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Ήταν αναπληρώτρια διευθύντρια επικοινωνίας της προεδρίας στο τελευταίο στάδιο της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ (2017-2021). Κατόπιν, ανέλαβε εκπρόσωπος της Ρεπουμπλικάνας βουλεύτριας Ελίζ Στεφάνικ, ο Τραμπ έχει ονομάσει αυτή την τελευταία επόμενη πρεσβεύτρια των ΗΠΑ στον ΟΗΕ.

🚨 BREAKING: Karoline Leavitt is stepping down as White House Press Secretary. She will leave at the end of the month to focus on her family. President Trump called her one of the very best to ever hold the job. She will remain a top outside advisor and key Republican voice.… pic.twitter.com/wPw2aaWrVG — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) August 12, 2026

Η Λέβιτ διεκδίκησε έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2022 θέτοντας υποψηφιότητα στο Νιου Χάμσιρ, όπου όμως ηττήθηκε από τον Δημοκρατικό Κρις Πάπας.

Ο Τραμπ άλλαξε τέσσερις φορές εκπρόσωπο Τύπου της προεδρίας στην πρώτη του θητεία (Σον Σπάισερ, Σάρα Χάκαμπι-Σάντερς, Στέφανι Γκρίσαμ, Κέιλι ΜακΕνάνι).

Η ίδια η Λέβιτ, σε δική της ανάρτηση στο Χ, χαρακτήρισε τη θητεία της ως εκπρόσωπος Τύπου «τιμή και περιπέτεια μιας ζωής». Εξήγησε ότι η ισορροπία ανάμεσα στη μητρότητα και σε μια τόσο απαιτητική δουλειά ήταν μια «ανταποδοτική, αλλά προκλητική περίοδος» της ζωής της. Η αλήθεια είναι ότι μετά την επιστροφή μου στον Λευκό Οίκο μετά τη γέννηση της κόρης μου, ένιωσα στην καρδιά μου ότι δεν μπορώ να είμαι η καλύτερη μαμά που αξίζουν τα δύο μικρά παιδιά μου, αφιερώνοντας παράλληλα τον συνεχή χρόνο, την ενέργεια και την προσοχή που απαιτείται από την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου — και γι’ αυτό τελικά πήρα την γλυκόπικρη απόφαση να αποχωρήσω από τον Λευκό Οίκο και να ξεκινήσω ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου», ανέφερε η Λέβιτ.

Serving as the White House Press Secretary over the past year and a half has been the honor and adventure of a lifetime. I am incredibly grateful to President Trump for granting me so many extraordinary opportunities, such as working in the West Wing and spending countless hours… https://t.co/4jyW61DGGh pic.twitter.com/xny1yccuBn — Karoline Leavitt (@karolineleavitt) August 12, 2026

Παρά την αποχώρησή της, η Λέβιτ δήλωσε ότι θα «παραμείνει πάντα μια ηχηρή υπέρμαχος του MAGA και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος» και ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται ενάντια στην «υπαρξιακή απειλή» που, όπως είπε, αντιπροσωπεύουν οι Δημοκρατικοί.

Ποια είναι η Κάρολαϊν Λέβιτ

Η Κάρολαϊν Λέβιτ είναι Αμερικανίδα πολιτικός που ανήκει στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Έχει ξεχωρίσει για τη συμμετοχή της στην πολιτική σκηνή παρά το νεαρό της ηλικίας της, καθώς είναι μία από τις νεότερες υποψήφιες που έχουν διεκδικήσει έδρα στο Κογκρέσο των ΗΠΑ. Γεννήθηκε στις 24 Αυγούστου το 1997 και μεγάλωσε στο Νιου Χάμσαϊρ.

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Σεντ Άνσελμ (Saint Anselm College). Η Λέβιτ εργάστηκε ως βοηθός επικοινωνίας στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ. Αργότερα, ανέλαβε ρόλο ως Διευθύντρια Επικοινωνιών στο γραφείο του Ρεπουμπλικανού Βουλευτή, Ελίζ Στεφάνικ.

Το 2022, η Κάρολαϊν Λέβιτ κατέβηκε ως υποψήφια για μια έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπώντας τη 1η Περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ. Παρόλο που έχασε την εκλογική αναμέτρηση απέναντι στον Δημοκρατικό Κρις Πάππας (Chris Pappas), η υποψηφιότητά της τράβηξε την προσοχή, καθώς έφερε νέες φωνές και απόψεις στο προσκήνιο.

Η Λέβιτ είναι γνωστή για τις συντηρητικές της απόψεις και την υποστήριξή της προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Οι βασικές της θέσεις περιλαμβάνουν: υποστηρίζει τη μείωση φόρων και τον περιορισμό της κυβερνητικής παρέμβασης στην οικονομία, προωθεί την ενίσχυση της ελευθερίας επιλογής στα σχολεία και είναι υπέρμαχος του homeschooling, στηρίζει αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα και μέτρα κατά της παράνομης μετανάστευσης.

Η Κάρολαϊν Λέβιτ έχει αξιοποιήσει τα social media για να ενισχύσει την πολιτική της παρουσία και να επικοινωνήσει άμεσα με τους ψηφοφόρους της, προσελκύοντας ιδιαίτερα τη νεολαία. Είναι ενεργή χρήστης πλατφορμών όπως το Twitter και το Instagram, όπου συχνά εκφράζει τις απόψεις της για πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα.

Η Λέβιτ θεωρείται ανερχόμενο αστέρι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και παραμένει δραστήρια στην πολιτική σκηνή, με βλέψεις για μελλοντικές υποψηφιότητες.

Ο γάμος και τα δύο παιδιά της

Τον Δεκέμβριο του 2023, η Λέβιτ αρραβωνιάστηκε τον Νίκολας Ρίτσιο, έναν κατασκευαστή ακινήτων από το Νιου Χάμσαϊρ, ο οποίος είναι 32 χρόνια μεγαλύτερός της. Γνωρίστηκαν το 2022 σε ένα εστιατόριο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας της Λίβιτ για το Κογκρέσο. Η Λέβιτ έχει περιγράψει τον Ρίτσιο ως «εσωστρεφή» και το «αντίθετό» της.

Ο γιος τους γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2024. Επέστρεψε στην εργασία της μέσα σε μια εβδομάδα από τη γέννησή του, την ημέρα της απόπειρας δολοφονίας του Τραμπ από τον Τόμας Κρουκς.

Η Λέβιτ παντρεύτηκε τον Ρίτσιο τον Ιανουάριο του 2025, λίγες ημέρες πριν από τη δεύτερη ορκωμοσία του Τραμπ. Μια φωτογραφία της Λέβιτ να ταΐζει τον γιο της με ένα μπιμπερό ενώ εργαζόταν τράβηξε την προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Μάιο του 2025. Τον Δεκέμβριο του 2025, η Λέβιτ ανακοίνωσε ότι ήταν έγκυος σε ένα δεύτερο παιδί, καθιστώντας την την πρώτη γραμματέα Τύπου του Λευκού Οίκου που έμεινε έγκυος ενώ υπηρετούσε. Η κόρη της γεννήθηκε την 1η Μαΐου 2026.