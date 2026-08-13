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ΗΠΑ: Φρικτή δολοφονία αγοριού – Τον έκαψαν, τον χτύπησαν και τον έκρυψαν μέσα σε ντουλάπα δεμένο με ταινία

Ξέσπασε ο πατέρας του στο δικαστήριο «ο Γουίλι ήταν η ζωή μου, σε εμπιστεύτηκα να τον φροντίζεις»
Police tape on Sunday, Jan. 23, 2021, in downtown Washington.
Εικόνα Αρχείου / (AP Photo/Jon Elswick)
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Αδιανόητη είναι η δολοφονία και κακοποίηση ενός 7χρονου στις ΗΠΑ από τα χέρια της μητέρας του και των δύο τρανς συντρόφων της. Οι αρχές βρήκαν το μικρό αγόρι νεκρό σε μία ντουλάπα στο σπίτι που έμεναν στο Οχάιο με τα χέρια και το σώμα του δεμένα με ταινία.

Η μητέρα του παιδιού, η 38χρονη Κέιτλιν Έβανς και οι σύντροφοί της, η 23χρονη Νέσα Κίνι και η 33χρονη Κίρμπι Ράνκιν, οι οποίες ζούσαν μαζί της, φέρονται να έκαψαν, να χτύπησαν και να υπέβαλαν τον Γουίλιαμ Έβανς σε βασανιστήρια με νερό.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστή της κομητείας Χάμιλτον, η αιτία θανάτου του μικρού αγοριού που αντιμετώπιζε αναπτυξιακές δυσκολίες, ήταν από αμβλύ τραύμα στο κεφάλι. Η ίδια περιέγραψε, μάλιστα, πώς όταν «άνοιξε την πόρτα της ντουλάπας απλώς πάγωσα για λίγο».

Καταθέτοντας στο δικαστήριο ο αστυνομικός που τον βρήκε είπε ότι «στα 21 χρόνια που εργάζομαι, αυτό είναι πιθανότατα ένα από τα πιο διεστραμμένα περιστατικά κακοποίησης παιδιού που έχω αντιμετωπίσει: σωματικοί ξυλοδαρμοί και τραυματισμοί από αντικείμενα στο πρόσωπο, τον κορμό, την πλάτη, καθώς και στα άνω και κάτω άκρα».

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο ο 7χρονος να υπέστη σεξουαλική κακοποίηση καθώς η έρευνα για τη φρικτή υπόθεση συνεχίζεται.

Στο δικαστήριο κατέθεσε και ο βιολογικός πατέρας του μικρού αγοριού ο οποίος απευθυνόμενος στην Έβανς είπε κλαίγοντας «ο Γουίλι ήταν η ζωή μου. Σε εμπιστεύτηκα να τον φροντίζεις. Τον κράτησαν μακριά μου τους τελευταίους εννέα μήνες με ψέματα».

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