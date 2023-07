Ένας καρχαρίας έκανε την εμφάνισή του στα ρηχά σε μια παραλία της Φλόριντα και τρόμαξε όλους όσους έκαναν το μπάνιο τους, με το βίντεο από την… επίσκεψη να βγαίνει στη δημοσιότητα και να κάνει τον γύρο του ίντερνετ.

Τα πλάνα τραβήχτηκαν από έναν άνθρωπο που είχε πάει στην παραλία Ναβάρε στην Πενσακόλα της Φλόριντα και σε αυτά φαίνεται ο καρχαρίας να κυκλοφορεί αμέριμνος στα ρηχά νερά της παραλίας, εκεί όπου βρίσκονταν δεκάδες άνθρωποι που έκαναν το μπάνιο τους.

Με το που αντιλήφθηκαν τον καρχαρία, άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι έξω από το νερό. Όσοι ήταν ήδη στην όχθη άρχισαν να φωνάζουν «βγείτε έξω» σε όσους κολυμπούσαν και, όπως είναι φυσικό, για λίγη ώρα επικράτησε αναστάτωση.

Το ευτυχές είναι ότι δεν τραυματίστηκε κανείς και ο καρχαρίας φάνηκε απλά σαν να… χάθηκε, αφού λίγο μετά άρχισε να κολυμπάει πάλι στα βαθιά.

Footage taken by a beachgoer shows a shark swimming in shallow waters at Navarre Beach, Florida.



Swimmers can be seen rushing to the shore but no one was injuredhttps://t.co/r5NIZbqR1c pic.twitter.com/Z9EukZDrHW