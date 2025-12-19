Κατάρ και Σαουδική Αραβία «ντύθηκαν» στα λευκά: Εντυπωσιακές εικόνες με χιόνια και χαλάζι στους αμμόλοφους

Σε ένα ασυνήθιστο και εντυπωσιακό καιρικό φαινόμενο, η αραβική έρημος ντύθηκε στα λευκά την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, με χιονοπτώσεις να καταγράφονται σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ.

Βίντεο που δείχνουν χιόνι να καλύπτει αμμόλοφους στη Σαουδική Αραβία κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ κάτοικοι, ντυμένοι με βαριά χειμερινά ρούχα, παρακολουθούσαν με έκπληξη και ενθουσιασμό το σπάνιο θέαμα, ενώ και στο Κατάρ καταγράφηκαν εντυπωσιακές εικόνες.

Το φαινόμενο αποδίδεται σε διαδοχικά συστήματα χαμηλού βαρομετρικού που επηρέασαν τη Μέση Ανατολή την τελευταία εβδομάδα, προκαλώντας έντονες βροχοπτώσεις όπως αυτές που έπληξαν το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι, καταιγίδες και απότομη πτώση της θερμοκρασίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη مركز العاصفة لمراقبة الطقس والتغير المناخي المؤسس omar alnauimi (@storm_ae)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη omar alnauimi (@storm_ae)

#UPDATE: Snow Falls in Saudi Arabia’s Al-Ahsa



Residents of Al-Ahsa in #SaudiArabia’s Eastern Province witnessed rare snowfall as a strong cold wave swept the region. pic.twitter.com/QnyRfvsoQp — Sabriin Mohamed (@sabriina3245) December 19, 2025

Παρότι σπάνιο, ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιες χιονοπτώσεις δεν είναι πρωτοφανείς τους χειμερινούς μήνες, ιδιαίτερα σε βόρειες και υπερυψωμένες περιοχές της Σαουδικής Αραβίας που επηρεάζονται από μεσογειακά καιρικά συστήματα και συνήθως καταγράφονται από τον Δεκέμβριο έως τον Φεβρουάριο.

Στο Κατάρ, μεγάλα τμήματα της χώρας καλύφθηκαν από το χιόνι, ενώ ο ουρανός σκοτείνιασε από πυκνά σύννεφα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό γκριζόλευκο τοπίο.

Εντυπωσιακές εικόνες ήρθαν και από το χαλάζι στο Κατάρ που ήταν σε μέγεθος καρυδιού.

Massive hail in Qatar today pic.twitter.com/4ATpjCUda6 — Volcaholic (@volcaholic1) December 18, 2025

Κάτοικοι όλων των ηλικιών βγήκαν στους δρόμους για να απολαύσουν το φαινόμενο, με ενήλικες και παιδιά να τραγουδούν και να χορεύουν στο χιόνι, γιορτάζοντας μια σπάνια στιγμή για την περιοχή.