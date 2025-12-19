Κόσμος

Κατάρ και Σαουδική Αραβία «ντύθηκαν» στα λευκά: Εντυπωσιακές εικόνες με χιόνια και χαλάζι στους αμμόλοφους

Αντιμέτωποι με ένα απρόσμενο θέαμα βρέθηκαν οι κάτοικοι στο Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία
Κατάρ χιόνι
Photo / X

Σε ένα ασυνήθιστο και εντυπωσιακό καιρικό φαινόμενο, η αραβική έρημος ντύθηκε στα λευκά την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, με χιονοπτώσεις να καταγράφονται σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ.

Βίντεο που δείχνουν χιόνι να καλύπτει αμμόλοφους στη Σαουδική Αραβία κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ κάτοικοι, ντυμένοι με βαριά χειμερινά ρούχα, παρακολουθούσαν με έκπληξη και ενθουσιασμό το σπάνιο θέαμα, ενώ και στο Κατάρ καταγράφηκαν εντυπωσιακές εικόνες.

Το φαινόμενο αποδίδεται σε διαδοχικά συστήματα χαμηλού βαρομετρικού που επηρέασαν τη Μέση Ανατολή την τελευταία εβδομάδα, προκαλώντας έντονες βροχοπτώσεις όπως αυτές που έπληξαν το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι, καταιγίδες και απότομη πτώση της θερμοκρασίας.

 

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη omar alnauimi (@storm_ae)

 

 

Παρότι σπάνιο, ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιες χιονοπτώσεις δεν είναι πρωτοφανείς τους χειμερινούς μήνες, ιδιαίτερα σε βόρειες και υπερυψωμένες περιοχές της Σαουδικής Αραβίας που επηρεάζονται από μεσογειακά καιρικά συστήματα και συνήθως καταγράφονται από τον Δεκέμβριο έως τον Φεβρουάριο.

 

Στο Κατάρ, μεγάλα τμήματα της χώρας καλύφθηκαν από το χιόνι, ενώ ο ουρανός σκοτείνιασε από πυκνά σύννεφα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό γκριζόλευκο τοπίο.

Εντυπωσιακές εικόνες ήρθαν και από το χαλάζι στο Κατάρ που ήταν σε μέγεθος καρυδιού.

Κάτοικοι όλων των ηλικιών βγήκαν στους δρόμους για να απολαύσουν το φαινόμενο, με ενήλικες και παιδιά να τραγουδούν και να χορεύουν στο χιόνι, γιορτάζοντας μια σπάνια στιγμή για την περιοχή.

