Κατάρ: Πύραυλος του Ιράν χτύπησε την αμερικανική στρατιωτική βάση Αλ Ουντέιντ

Δύο πύραυλοι του Ιράν εκτοξεύτηκαν κατά του Κατάρ αργά χθες (03.03.2026) το βράδυ. Ο ένας έπληξε την αμερικανική στρατιωτική βάση Αλ Ουντέιντ.

«Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν με επιτυχία έναν από τους πυραύλους, ενώ ο δεύτερος έπληξε τη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, χωρίς να προκαλέσει θύματα», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας του εμιράτου.

According to a release from Qatar‘s ministry of defense, the US’ Al Udeid Air Base was targeted with ballistic missiles in the most recent wave of Iranian strikes on their gulf neighbors. Two missiles were fired, with one being intercepted. No casualties were reported after the… pic.twitter.com/htIzvB7N8y — OSINTdefender (@sentdefender) March 3, 2026

Νωρίτερα, οι υπηρεσίες ασφαλείας του Κατάρ ανακοίνωσαν ότι εξάρθρωσαν δύο πυρήνες που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης στο Ιράν και συνέλαβαν δέκα υπόπτους.