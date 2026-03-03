Κόσμος

Κατάρ: Πύραυλος του Ιράν χτύπησε την αμερικανική στρατιωτική βάση Αλ Ουντέιντ

Ένας δεύτερος ιρανικός πύραυλος αναχαιτίστηκε από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του εμιράτου
Η αμερικανική στρατιωτική βάση «Al Udeid» στο Κατάρ
Η αμερικανική στρατιωτική βάση «Al Udeid» στο Κατάρ / πηγή φωτογραφίας Χ

Δύο πύραυλοι του Ιράν εκτοξεύτηκαν κατά του Κατάρ αργά χθες (03.03.2026) το βράδυ. Ο ένας έπληξε την αμερικανική στρατιωτική βάση Αλ Ουντέιντ.

«Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν με επιτυχία έναν από τους πυραύλους, ενώ ο δεύτερος έπληξε τη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, χωρίς να προκαλέσει θύματα», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας του εμιράτου.

 

Νωρίτερα, οι υπηρεσίες ασφαλείας του Κατάρ ανακοίνωσαν ότι εξάρθρωσαν δύο πυρήνες που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης στο Ιράν και συνέλαβαν δέκα υπόπτους.

Κόσμος
