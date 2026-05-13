Χάος στις Φιλιππίνες: Πυροβολισμοί στη Γερουσία για την σύλληψη του καταζητούμενου Ρόναλντ ντελα Ρόσα

Σύγχυση, πανικός και χάος είναι μερικές από τις λέξεις που χαρακτήρισαν αυτό που βίωσαν δημοσιογράφοι, νομοθέτες και αστυνομικοί στο κτήριο της Γερουσίας στις Φιλιππίνες σήμερα Τετάρτη (13.05.2026) όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί, όπως δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters και στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν όταν στρατιωτικοί αναπτύχθηκαν στο κτήριο της Γερουσίας για να συλλάβουν τον Ρόναλντ ντελα Ρόσα, νυν γερουσιαστή και «αρχιτέκτονα» του πολέμου των ναρκωτικών που είχαν κηρύξει οι Φιλιππίνες, ο οποίος καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Αυτόπτες μάρτυρες είδαν περίπου δέκα στρατιωτικούς με στολές παραλλαγής μέσα στο κτίριο της Γερουσίας, ορισμένοι να φέρουν τουφέκια εφόδου και να φορούν αλεξίσφαιρα. Δεν έχει καταστεί μέχρι σαφές γιατί οι στρατιωτικοί βρίσκονταν εκεί.

JUST IN: Gunfire erupts at the Philippines Senate, amid standoff to arrest senator wanted by the ICC pic.twitter.com/v8pt0deHwF — BNO News Live (@BNODesk) May 13, 2026

«Δεχόμαστε επίθεση», δήλωσε ο πρόεδρος της Γερουσίας, Άλαν Πίτερ Καγιετάνο, σύμμαχος του ντελα Ρόσα, σε βίντεο που μεταδόθηκε ζωντανά στη σελίδα του στο Facebook, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Surveillance video shows law enforcement agents chasing Philippine Senator Ronald dela Rosa — the chief enforcer of former President Rodrigo Duterte’s deadly ‘war on drugs’ — down hallways and upstairs inside the Philippine Senate building https://t.co/A0YVOKwRo3 pic.twitter.com/t2UTVVmS1T — Reuters (@Reuters) May 12, 2026

Ο Ρόμπιν Παντίγια, ένας άλλος γερουσιαστής και σύμμαχος του ντελα Ρόσα, εθεάθη αργότερα να ανεβαίνει τις σκάλες ζητώντας από δημοσιογράφους να φύγουν από το κτίριο της Γερουσίας.

Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής θύματα από τους πυροβολισμούς, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο γραμματέας της Γερουσίας Μαρκ Λάντρο Μεντόζα. Η κατάσταση εξακολουθεί να αξιολογείται μετά την απόπειρα εισόδου απροσδιόριστου αριθμού δυνάμεων επιβολής του νόμου στο κτίριο, είπε.

Ο Ρόναλντ ντελα Ρόσα, εν ενεργεία γερουσιαστής και πρώην αρχηγός της αστυνομίας, έχει κρυφτεί στο γραφείο του στη Γερουσία εδώ και τρεις ημέρες για να αποφύγει τη σύλληψη, ενώ η κυβέρνηση προσπαθεί να εκτελέσει το διεθνές ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε το ΔΠΔ τον περασμένο Νοέμβριο.

WATCH: Gunshots rang out at the Senate building as personnel from the police and the Philippine Marines remained inside the premises. | via Jojo Sicat, https://t.co/gusqkxYQic pic.twitter.com/zruYNKA1z3 — Bilyonaryo News Channel (@bncdotph) May 13, 2026

«Σας απευθύνω έκκληση, ελπίζω να μπορείτε να με βοηθήσετε. Μην επιτρέψετε να οδηγηθεί άλλος Φιλιππινέζος στη Χάγη», δήλωσε ο ίδιος σε βίντεο που ανήρτησε στο Facebook από το γραφείο του στη Γερουσία.

Είχε προηγουμένως καλέσει τον στρατό να εμποδίσει τις προσπάθειες της κυβέρνησης να τον συλλάβει και να τον εκδώσει στην Χάγη όπου βρεθεί αντιμέτωπος με κατηγορίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Ζήτησε από τον πρόεδρο Φερδινάνδο Μάρκος Τζούνιορ να μην τον παραδώσει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Σήμερα, μπροστά από τη Γερουσία, περίπου 500 αστυνομικοί αντιμετώπισαν περίπου 250 διαδηλωτές που απαιτούσαν τη σύλληψη και την μεταφορά του Ρόσα στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Nagkaroon ng komosyon sa Senado matapos marinig ang putukan na hinihinalang mula sa pagitan ng mga armadong uniformed personnel sa loob ng building gabi ngayong Miyerkules, May 13. pic.twitter.com/A8AszpPkpH — News5 (@News5PH) May 13, 2026

Ο 64χρονος ντελα Ρόσα διετέλεσε αρχηγός της αστυνομίας μεταξύ 2016 και 2018, κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών της θητείας του Ντουτέρτε. Ηγήθηκε του αιματηρού «πολέμου κατά των ναρκωτικών» του πρώην προέδρου των Φιλιππίνων Ροντρίγκο Ντουτέρτε.

Οι κατηγορίες και το ένταλμα σύλληψής του

Ήταν υπεύθυνος για τη σφοδρή καταστολή κατά την οποία σκοτώθηκαν χιλιάδες φερόμενοι ως έμποροι ναρκωτικών, με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να κατηγορούν την αστυνομία για συστηματικές δολοφονίες και συγκαλύψεις.

Η αστυνομία απορρίπτει τις κατηγορίες και λέει ότι οι περισσότεροι από τις 6.000 που σκοτώθηκαν σε επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών ήταν όλοι ένοπλοι και είχαν αντισταθεί στη σύλληψη. Ακτιβιστές λένε ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών μπορεί να μην γίνει ποτέ γνωστός.

Πιο γνωστός με το ψευδώνυμο «Μπάτο», ο ντελα Ρόσα έχει χαρακτηριστεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ως συναυτουργός στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών του πρώην προέδρου, Ροντρίγκο Ντουτέρτε.

Το ένταλμα, με ημερομηνία Νοεμβρίου που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα (11.05.2026), ζητά τη σύλληψη του πρώην αρχηγού της αστυνομίας με την κατηγορία εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, τα ίδια εγκλήματα για τα οποία κατηγορείται ο 81χρονος Ντουτέρτε που αναμένει τη δίκη στη Χάγη μετά τη σύλληψή του πέρυσι.

Φιλιππινέζοι στρατιωτικοί μέσα στο κτήριο της Γερουσίας / REUTERS / Eloisa Lopez

Ο ντελα Ρόσα αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του σε παράνομες δολοφονίες και επιμένει ότι οποιαδήποτε μεταφορά του στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θα είναι παράνομη, καθώς η χώρα δεν είναι πλέον συμβαλλόμενο μέρος στο Καταστατικό της Ρώμης.

Ο Ντουτέρτε απέσυρε τις Φιλιππίνες από το ΔΠΔ το 2018, όταν εισαγγελέας του Δικαστηρίου ανακοίνωσε ότι είχε ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση για την εκστρατεία του κατά των ναρκωτικών.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο αναφέρει ότι τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν ενώ μια χώρα ήταν μέλος εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του. Η νυν ηγεσία της Γερουσίας δήλωσε ότι θα εγκρίνει τη σύλληψη του Ρόσα μόνο αν αυτή διαταχθεί από δικαστήριο των Φιλιππίνων.