«Καταστροφέας Κάστρων»: Ο βαλλιστικός πύραυλος του Ιράν που καταστρέφει βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Ο πύραυλος Kheibar Shekan του Ιράν, ο οποίος σημαίνει «Καταστροφέας Κάστρων» (Castle Breaker) στα περσικά, έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα όπλα στον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή.

Ο βαλλιστικός πύραυλος μεσαίου βεληνεκούς (MRBM) χρησιμοποιήθηκε από το Ιράν σε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων και υποδομών στη Μέση Ανατολή αυτή την εβδομάδα, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει να αποδείξει ότι το πυραυλικό της οπλοστάσιο παραμένει καλά εφοδιασμένο μετά από έξι μήνες αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων.

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Ο πόλεμος μπήκε σε μια νέα φάση αυτή την εβδομάδα, μετά από μια παύση για ένα μήνα, όταν οι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο νησί Λαράκ του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, κοντά στο στρατηγικό λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς της χώρας, τη Δευτέρα, ως απάντηση σε ιρανικές επιθέσεις σε πλοία που περνούσαν το στρατηγικό στενό. Αυτό ώθησε το Ιράν να αντεπιτεθεί σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία.

Έκτοτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες επιθέσεις σε διάφορους ιρανικούς στόχους, με την Τεχεράνη να απαντά και πάλι με τον ίδιο τρόπο, στοχεύοντας αρκετές αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων της Ιορδανίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), του Μπαχρέιν και του Ιράκ.

BREAKING: Iran’s IRGC says it has launched three successive punitive waves against U.S. forces.



🔹 Wave 2: Kheibar Shekan missiles targeted Camp Titin in southern Jordan.

🔹 Wave 3: Kheibar Shekan and Emad missiles targeted facilities and drone hangars at Prince Hassan Air Base. pic.twitter.com/gZewpE6y32 — The Geopolitics (@Newstoday555) September 2, 2026

Ο πύραυλος Kheibar Shekan

Πρόκειται για έναν βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς (MRBM) που έχει αναπτυχθεί από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν ως μέρος του ευρύτερου προγράμματος ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων – ένας από τους βασικούς δηλωμένους στόχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ όταν ξεκίνησε ο πόλεμος.

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Είναι ένα από τα νεότερα συστήματα πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς του Ιράν, με βεληνεκές περίπου 1.450 χλμ. και χωρητικότητα κεφαλής από 449 έως 590 κιλά.

Συγκριτικά, οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει τους πυραύλους ακριβείας PrSM κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, τους οποίους η Lockheed Martin περιέγραψε ως πυραύλους ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς που μπορούν να χτυπήσουν στόχους που κυμαίνονται από 60 χιλιόμετρα έως περισσότερα από 499 χιλιόμετρα μακριά.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης χρησιμοποιήσει πυραύλους cruise Tomahawk, οι οποίοι είναι όπλα μεγάλης εμβέλειας και ακριβείας που μπορούν να πετάξουν σε χαμηλά υψόμετρα και να χτυπήσουν στόχους έως και 2.500 χιλιόμετρα μακριά.

Ο πύραυλος Kheibar Shekan αποκαλύφθηκε επίσημα το 2022.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του πυραύλου είναι η πρόωσή του με στερεό καύσιμο, η οποία του επιτρέπει να εκτοξεύεται μέσα σε λίγα λεπτά. Οι πύραυλοι στερεού καυσίμου είναι προγεμισμένοι με καύσιμο, επομένως δεν χρειάζεται να ανεφοδιαστούν λίγο πριν από την εκτόξευση – μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει αρκετές ώρες. Αυτό τους καθιστά ευκολότερους και ασφαλέστερους στη λειτουργία, λιγότερο πιθανό να εντοπιστούν και απαιτούν λιγότερη υλικοτεχνική υποστήριξη για τη μεταφορά καυσίμων.

Πού έχει χρησιμοποιήσει το Ιράν τον πύραυλο «Castle Breaker»;

Το Ιράν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι χρησιμοποιεί πυραύλους Kheibar εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή από τότε που ξεκίνησε η σύγκρουση στις 28 Φεβρουαρίου.

Το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB ανέφερε ότι οι ιρανικές δυνάμεις εκτόξευσαν τον πύραυλο σε αντίποινα εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία αυτή την εβδομάδα.

Στις 20 Ιουλίου, το IRGC δημοσίευσε βίντεο που δείχνει τον Kheibar Shekan μαζί με τους βαλλιστικούς πυραύλους Fateh-110, Zolfaghar και Emad να χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων των ΗΠΑ.

IRGC vs USMC in Jordan: Kheibar Shekan solid-fuel medium-range ballistic missiles vs US Marine Corps base at Camp Titin in southern Jordan in retaliation for US strikes only hours earlier. This is the 2nd Wave of IRGC missile strikes vs US bases in Jordan in two days. [IRGC 1/9] pic.twitter.com/9XBzxNvbzS — Jon Elmer (@jonelmer) September 1, 2026

Τέσσερις ημέρες νωρίτερα, το IRGC είχε δηλώσει ότι είχε στοχεύσει μια εγκατάσταση συντήρησης αμερικανικών αεροσκαφών και ένα νέο κέντρο διοίκησης και ελέγχου στο Αζράκ της Ιορδανίας με πυραύλους Kheibar.

Ποια άλλα πυραυλικά συστήματα διαθέτει το Ιράν;

Το Ιράν διαθέτει έναν συνδυασμό πυραύλων μικρού, μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς.

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι μικρής εμβέλειας, οι οποίοι έχουν βεληνεκές από περίπου 150 χλμ. έως 800 χλμ., περιλαμβάνουν τις παραλλαγές Fateh: τους πυραύλους Zolfaghar, Qiam-1 και παλαιότερους πυραύλους Shahab-1/2. Η μικρότερη εμβέλειά τους μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα σε μια κρίση, καθώς μπορούν να εκτοξευθούν σε ομοβροντίες, μειώνοντας τον χρόνο προειδοποίησης και καθιστώντας την πρόληψη πιο δύσκολη.

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι μεσαίου βεληνεκούς, με βεληνεκές περίπου 1.500 χλμ. έως 2.000 χλμ., περιλαμβάνουν συστήματα όπως τα Shahab-3, Emad, Ghadr-1, οι παραλλαγές Khorramshahr και Sejjil, μαζί με νεότερα σχέδια όπως τα Kheibar Shekan και Haj Qassem.

Αυτοί οι πύραυλοι θέτουν εντός της εμβέλειάς τους ισραηλινούς στόχους και τοποθεσίες που συνδέονται με τις ΗΠΑ στα κράτη του Κόλπου.

Το Ιράν διαθέτει επίσης ένα οπλοστάσιο πυραύλων cruise όπως οι Soumar, Ya-Ali, οι παραλλαγές Quds, Hoveyzeh, Paveh και Ra’ad. Οι Soumar έχουν βεληνεκές 2.500 χιλιομέτρων.

πηγή: OnAlert.gr