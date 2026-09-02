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Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Προτεραιότητα των ΗΠΑ να προστατεύσουν την ιστορική και θρησκευτική σημασία της Μονής Σινά

Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται, ενώ παραμένει ανοικτό το ζήτημα του νομικού και ιδιοκτησιακού καθεστώτος εκτάσεων και ακινήτων που συνδέονται με τη Μονή, μετά τη δικαστική απόφαση στην Αίγυπτο
Μονή Σινά
Mount Sinai, near Saint Catherine, Sinai Peninsula, Egypt / Mount Horeb Photo by: F. Schneider/picture-alliance/dpa/AP Images
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Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να προστατεύσουν την ιστορική και θρησκευτική σημασία της Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά, υπογραμμίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών επισήμανε ότι «οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την ιστορική και θρησκευτική σημασία της Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά, του αρχαιότερου μοναστηριού στον κόσμο που λειτουργεί αδιάλειπτα, και επιδιώκουν να την προστατεύσουν».

Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται, ενώ παραμένει ανοικτό το ζήτημα του νομικού και ιδιοκτησιακού καθεστώτος εκτάσεων και ακινήτων που συνδέονται με τη Μονή, μετά τη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε στην Αίγυπτο στις 28 Μαΐου 2025.

Στην ίδια κατεύθυνση με τη δήλωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε κινηθεί στις 18 Ιουλίου και ανώτερος σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ για αραβικές και αφρικανικές υποθέσεις, Μασάντ Μπούλος, ο οποίος είχε συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά Συμεών στο μετόχι της Μονής στο Κάιρο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο Μασάντ Μπούλος μετέφερε το προσωπικό ενδιαφέρον του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και το δικό του, για τη διατήρηση του ιστορικού status quo της Μονής.

Εξέφρασε επίσης την πρόθεσή του να στηρίξει τις προσπάθειες για τη διαφύλαξη της ιστορικής και πνευματικής της ταυτότητας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις για τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά βρίσκονται κοντά σε μια τελική συμφωνία, η οποία προβλέπει τη διατήρηση της θρησκευτικής χρήσης των ιστορικών ακινήτων από τη Σιναϊτική Αδελφότητα, ενώ παράλληλα θέτει συγκεκριμένους περιορισμούς ως προς την ιδιοκτησία, τη μεταβίβαση και την αλλοίωσή τους.

Η προτεινόμενη λύση επιχειρεί να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της Μονής και την προστασία της ιστορικής και θρησκευτικής της κληρονομιάς, στο πλαίσιο της αιγυπτιακής νομοθεσίας, με τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας να παραμένουν υπό διαπραγμάτευση.

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