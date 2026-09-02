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Τραμπ: Εξουδετερώσαμε όλο τον νέο εξοπλισμό που προσπάθησε να κατασκευάσει το Ιράν κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν δεν θα συνεχιστούν «για πάρα πολύ καιρό»
Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Evelyn Hockstein
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε (02/09/2026) ότι οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν δεν θα συνεχιστούν «για πάρα πολύ καιρό», μετά τις σφοδρότερες ανταλλαγές πυρών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον από τον Ιούλιο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν προσπαθούσε να κατασκευάσει έναν πύραυλο που ρίχνει νάρκες και οι ΗΠΑ τον κατέστρεψαν.

Είπε επίσης ότι το Ιράν εργαζόταν για να αποκαταστήσει τα πυραυλικά συστήματα και τα ραντάρ του, τα οποία αποτέλεσαν επίσης στόχο των αμερικανικών πληγμάτων.

«Εξουδετερώσαμε όλο τον νέο εξοπλισμό που προσπάθησαν να κατασκευάσουν κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ – κάποιον αμυντικό, κάποιον επιθετικό…

Ήταν μια πολύ σφοδρή επίθεση χθες το βράδυ, και είμαστε προετοιμασμένοι να πραγματοποιήσουμε άλλη μία όποτε θέλουμε», πρόσθεσε.

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