Η Chevron αποκτά νέα κοιτάσματα πετρελαίου στη Βενεζουέλα με στόχο τα 600.000 βαρέλια ημερησίως

Νέα κοιτάσματα πετρελαίου στη Βενεζουέλα, στη ζώνη του Ορινόκο, αποκτά ο αμερικανικός πετρελαϊκός κολοσσός Chevron, ανακοινώνοντας παράλληλα ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο που προβλέπει σημαντική αύξηση της παραγωγής της στη χώρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η Petroindependencia, στην οποία η Chevron κατέχει ποσοστό 49%, σχεδιάζει να επενδύσει περισσότερα από 7 δισ. δολάρια μέσα στην επόμενη πενταετία, με στόχο η παραγωγή πετρελαίου στη Βενεζουέλα να φτάσει περίπου τα 600.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως.

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Ωστόσο, μιλώντας αργότερα στο αμερικανικό δίκτυο CNBC από το Καράκας, ο διευθύνων σύμβουλος της Chevron, Μάικ Ουίρτ, διευκρίνισε ότι το ποσό αφορά συνολικά τις τρεις κοινοπραξίες της εταιρείας στη Βενεζουέλα, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή πετρελαίου.

Ο αμερικανικός όμιλος ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνίες με τις αρχές της Βενεζουέλας για τις τρεις αυτές εταιρικές οντότητες.

Οι συμφωνίες, σύμφωνα με τη Chevron, ανοίγουν τον δρόμο για νέες επενδύσεις, την ανάπτυξη έργων και την αύξηση της παραγωγής, με στόχο τη δημιουργία «ανταγωνιστικών μακροπρόθεσμων επενδύσεων».

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«Η ιστορία της Chevron στη Βενεζουέλα ξεκινά πριν από περισσότερο από έναν αιώνα και η διεύρυνση της παρουσίας μας αντανακλά την εμπιστοσύνη μας στο τεράστιο δυναμικό των πόρων της χώρας», δήλωσε ο Μάικ Ουίρτ.

Αύξηση 15% στην παραγωγή από την αρχή του έτους

Η Chevron έχει ήδη αυξήσει σημαντικά την παραγωγή της στη Βενεζουέλα. Τον Ιανουάριο η μέση παραγωγή ανερχόταν σε περίπου 240.000 βαρέλια ημερησίως, ενώ τον Ιούλιο είχε φτάσει τα 270.000 βαρέλια.

Η εταιρεία αναφέρει ότι, αθροιστικά στις τρεις κοινοπραξίες της, η παραγωγή έχει αυξηθεί κατά 15% από τις αρχές του έτους.

Ο Ουίρτ εκτίμησε στο CNBC ότι μια αύξηση κατά περίπου 300.000 βαρέλια ημερησίως μέσα στα επόμενα χρόνια θα αποτελούσε «σημαντικό ποσοστό αύξησης» για τον κλάδο, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για την κατάσταση των υποδομών της Chevron στη χώρα.

Από το εμπάργκο στις νέες επενδύσεις

Η αμερικανική δραστηριότητα στη Βενεζουέλα είχε περιοριστεί σημαντικά μετά το εμπάργκο στο πετρέλαιο της χώρας, το οποίο τέθηκε σε ισχύ το 2019. Το 2023 οι περιορισμοί χαλάρωσαν και δόθηκαν άδειες για τη λειτουργία πετρελαϊκών εταιρειών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακάλεσε τις άδειες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, προτού χορηγήσει εξαίρεση στη Chevron, επιτρέποντάς της κυρίως να διατηρήσει σε λειτουργία τις εγκαταστάσεις της.

Σύμφωνα με τον Ουίρτ, η απόφαση της Chevron να ενισχύσει εκ νέου την παρουσία της στη χώρα συνδέεται με τις εγγυήσεις που δόθηκαν από τις αρχές της Βενεζουέλας στους επενδυτές.

Όπως εξήγησε στο CNBC, έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις στη διαδικασία επίλυσης διαφορών, ενώ έχουν δοθεί εγγυήσεις σχετικά με τις συμβατικές και οικονομικές ρήτρες.

Αυτές, σύμφωνα με τον ίδιο, δημιουργούν ένα διαφορετικό επίπεδο εμπιστοσύνης σε σχέση με έναν χρόνο πριν και επιτρέπουν στην εταιρεία να προχωρήσει στις νέες επενδύσεις.

Και η Eni στη μάχη για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Παράλληλα με τη Chevron, και ο ιταλικός ενεργειακός όμιλος Eni ανακοίνωσε νέα συμφωνία με τη Βενεζουέλα για την ανάπτυξη πετρελαϊκών κοιτασμάτων.

Η συμφωνία καθιστά την Eni φορέα εκμετάλλευσης του κοιτάσματος Junin 5, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Κλαούντιο Ντεσκάλτσι, να χαρακτηρίζει την υπογραφή της συμφωνίας «πρώτο βήμα προς περισσότερη ανάπτυξη» στη χώρα.

Οι νέες συμφωνίες ανακοινώθηκαν ενώ ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ βρίσκεται στο Καράκας για συναντήσεις με τις αρχές της Βενεζουέλας. Κατά την άφιξή του είχε προαναγγείλει ότι θα ανακοινωθούν «αρκετές συμφωνίες» από ενεργειακές εταιρείες.

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, τα οποία υπολογίζονται σε περισσότερα από 300 δισ. βαρέλια.

Παρά τον τεράστιο αυτό πλούτο, η σημερινή παραγωγή της χώρας παραμένει πολύ χαμηλότερη από τα ιστορικά επίπεδα, καθώς διαμορφώνεται περίπου στα 1,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Στο αποκορύφωμά της, η παραγωγή της Βενεζουέλας είχε ξεπεράσει τα 3 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Ο Κρις Ράιτ εκτίμησε, μιλώντας στο CNBC, ότι η παραγωγή πετρελαίου της χώρας μπορεί να ξεπεράσει τα 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως έως το τέλος της δεκαετίας.