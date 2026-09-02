Ο Λάιονελ Ρίτσι βγήκε από το νοσοκομείο – Είχε εισαχθεί στην εντατική μετά από συναυλία στο Σεντ Λούις

Εξιτήριο πήρε ο Λάιονελ Ρίτσι από το νοσοκομείο του Σεντ Λούις και πλέον έχει επιστρέψει στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Μετά από συναυλία που έδωσε, ο 77χρονος τραγουδιστής είχε εισαχθεί στη ΜΕΘ, όπου υποβλήθηκε σε καρδιολογικές εξετάσεις.

Ο Λάιονελ Ρίτσι εισήχθη προληπτικά σε νοσοκομείο μετά τη συναυλία που έδωσε το βράδυ της 29ης Αυγούστου στο Σεντ Λούις. Πλέον, ο διάσημος καλλιτέχνης γύρισε σπίτι του στο Λος Άντζελες και, σύμφωνα με το «People», «είναι πολύ καλά».

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Ο 77χρονος Richie είχε εισαχθεί στην εντατική, όπου υποβλήθηκε σε καρδιολογικές εξετάσεις.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στις 29 Αυγούστου στο «The Muny» του Σεντ Λούις, ζήτησε από τους συνεργάτες του να του φέρουν μία καρέκλα ενώ ερμήνευε το τελευταίο του τραγούδι, το «All Night Long». Αυτή την περίοδο, ο Ρίτσι βρίσκεται σε περιοδεία μαζί με τους Earth, Wind & Fire για το «Sing a Song All Night Long Tour».

Αλλά και τον Ιούνιο, ο Ρίτσι είχε διακόψει πρόωρα εμφάνισή του αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία πάνω στη σκηνή στη Μινεζότα.

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Τότε είχε πει στο κοινό ότι ένιωθε ζάλη και αστειεύτηκε ότι δεν είχε ξανατραγουδήσει ποτέ το «Dancing on the Ceiling» καθιστός. «Όταν ζαλίζεσαι, κάθεσαι κάτω», είχε πει με αρκετή δόση χιούμορ.

Η επόμενη συναυλία του Lionel Richie είναι προγραμματισμένη για τις 26 Σεπτεμβρίου στο Σαν Φρανσίσκο.