«Ευτυχισμένος» ο Ντόναλντ Τραμπ που έφυγαν από τις ΗΠΑ ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ

Στην απόφαση του πρίγκιπα Χάρι και της συζύγου του Μέγκαν Μαρκλ να φύγουν από τις ΗΠΑ και να επιστρέψουν στη Βρετανία, αναφέρθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι αν ήταν μέλος της βασιλικής οικογένειας δεν θα τους είχε δεχτεί πίσω.

«Είμαι χαρούμενος που έφυγαν. Δεν ήμουν οπαδός τους», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο σήμερα (02.09.2026) μια εβδομάδα αφότου ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκσν Μαρκλ επέστρεψαν στη Βρετανία, από το Μοντεσίτο της Καλιφόρνια όπου έμεναν τα τελευταία χρόνια με τα παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ.

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«Νόμιζα ότι φέρθηκαν στη βασιλική οικογένεια με μεγάλη ασέβεια. Δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε ο τρόπος που συμπεριφέρθηκε. Θεώρησα ότι ήταν τρομερά ασεβείς προς τη Βασίλισσα, προς τον Βασιλιά Κάρολο», είπε.

Το ζευγάρι διασημοτήτων Α’ κατηγορίας εγκαθίσταται τώρα πίσω στη Βρετανία, έξι χρόνια αφότου έφυγαν για τις Ηνωμένες Πολιτείες εν μέσω έντονης κριτικής για την έντονη κριτική τους προς τη βασιλική οικογένεια.

Ο Χάρι φαινόταν να έχει βελτιώσει τις σχέσεις του με τον πατέρα του, τον βασιλιά Κάρολο Γ΄, ο οποίος μάχεται με τον καρκίνο, κατά τη διάρκεια πιο πρόσφατων επισκέψεών του στη Βρετανία.

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Ωστόσο, φέρεται να παραμένει αποξενωμένος από τον αδελφό του, διάδοχο του θρόνου, πρίγκιπα Γουίλιαμ, και τη σύζυγο του Γουίλιαμ, Κέιτ Μίντλετον.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει ασκήσει στο παρελθόν κριτική στην Δούκισσα του Σάσσεξ και ηθοποιό Μέγκαν Μέγκαν σε αρκετές περιπτώσεις, είπε ότι δεν θα ήταν τόσο επιεικής.

«Ίσως είμαι διαφορετικός. Δεν θα τον είχα δεχτεί πίσω, σωστά; Αν ήμουν η βασιλική οικογένεια, δεν θα τους είχα δεχτεί πίσω», είπε ο Τραμπ.