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Κατέρρευσε οκταώροφο κτίριο στην Κωνσταντινούπολη!

Δημοσιεύθηκε: 06/02/2019 15:34
ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ: 06/02/2019 16:24
Newsit Newsroom
Κατέρρευσε οκταώροφο κτίριο στην Κωνσταντινούπολη! | Newsit.gr
HURRIYET

Το κτίριο βρίσκεται στο Μάλτεπε και είχε 14 διαμερίσματα. Επί τόπου δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ένας νεκρός και 4 τραυματίες ο μέχρι στιγμής απολογισμός.

Ένα πολυόροφο κτίριο κατέρρευσε στη Κωνσταντινούπολη στην περιοχή Μάλτεπε στην ασιατική πλευρά της πόλης. Σύμφωνα με την εφημερίδα Hurriyet η κατάρρευση προκλήθηκε από έκρηξη. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν άλλα τουρκικά ΜΜΕ επί τόπου έχουν σπεύσει  δυνάμεις της πυροσβεστικής και ψάχνουν εγκλωβισμένους στα συντρίμμια. Σύμφωνα με την Daily Sabah, ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για έναν νεκρό, ενώ αναφέρει ότι υπάρχουν φόβοι για πολλούς εγκλωβισμένους. Σύμφωνα με το NTV το κτίριο είχε 14 διαμερίσματα με συνολικά 43 ενοίκους και υπάρχουν φόβοι ότι κάποιοι δεν πρόλαβαν να βγουν. Εκτός από τον έναν επιβεβαιωμένο νεκρό υπάρχουν και 4 τραυματίες.

Οι πρώτες εικόνες είναι συγκλονιστικές

 

 

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