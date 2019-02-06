Κατέρρευσε οκταώροφο κτίριο στην Κωνσταντινούπολη!
Ένα πολυόροφο κτίριο κατέρρευσε στη Κωνσταντινούπολη στην περιοχή Μάλτεπε στην ασιατική πλευρά της πόλης. Σύμφωνα με την εφημερίδα Hurriyet η κατάρρευση προκλήθηκε από έκρηξη. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν άλλα τουρκικά ΜΜΕ επί τόπου έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής και ψάχνουν εγκλωβισμένους στα συντρίμμια. Σύμφωνα με την Daily Sabah, ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για έναν νεκρό, ενώ αναφέρει ότι υπάρχουν φόβοι για πολλούς εγκλωβισμένους. Σύμφωνα με το NTV το κτίριο είχε 14 διαμερίσματα με συνολικά 43 ενοίκους και υπάρχουν φόβοι ότι κάποιοι δεν πρόλαβαν να βγουν. Εκτός από τον έναν επιβεβαιωμένο νεκρό υπάρχουν και 4 τραυματίες.
Kartal'da 6 katlı bina çöktü #Kartal pic.twitter.com/BleRnC0cqW
— 🇹🇷 (@msert__) February 6, 2019
Kartal cevizlide 10 katlı bina çöktü!
İçerde insanları olduğu söyleniyor. Allah yardım etsin. Ekipler hummalı çalışıyor. Rabbim acılı ailelerine sabır versin… @IstanbulAFAD @ibbAkom @ibbtrafikradyo @Kizilay @ensonhaber @Ahaber #acil #kartal #cevizli pic.twitter.com/TFparT0cT7
— Mustafa Tonyalı🇹🇷 (@mkerim_tonyali) February 6, 2019
#BREAKING Six storey building collapsed in Istanbul, Turkey. Rescue works ongoing. #Maltepe #Kartal https://t.co/RqdA41duJa
— Hatice ‘Deniz’ AVCI | #LIVE (@HaticeDenizAVCI) February 6, 2019
Οι πρώτες εικόνες είναι συγκλονιστικές
Cevizlide mahallemizde 6 katlı bina çöktü #Kartal pic.twitter.com/SL8QfVkARj
— Ahmet Aksu (@ahmetaksu_91) February 6, 2019
BREAKING: A Six story apartment building collapses in the Maltepe district of Istanbul's Asian part of the city.
Major rescue operation underway for trapped people under the rubble. pic.twitter.com/Zz5njugnlp
— News_Executive (@News_Executive) February 6, 2019
U Istanbulu se urušila šestospratna zgrada https://t.co/R6Jttqxcyq #Kartal #Istanbul #Turska pic.twitter.com/YaV1xCEYGz
— ANADOLU AGENCY (BHS) (@aa_balkans) February 6, 2019