Καθαίρεση Τραμπ: «Πρέπει να φύγει» λέει η Πελόζι – Κρίσιμη ψηφοφορία στο «στρατοκρατούμενο» Καπιτώλιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνιστά «προφανή και άμεσο» κίνδυνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και «πρέπει να φύγει». Αυτό δήλωσε η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, κατά την έναρξη της συζήτησης για την παραπομπή του απερχόμενου Ρεπουμπλικάνου προέδρου.

«Ξέρουμε ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υποκίνησε αυτήν την εξέγερση, αυτήν την ένοπλη στάση εναντίον της χώρας μας», εξήγησε η Πελόζι, ζητώντας να καταστεί υπόλογος για την εισβολή των υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου, που στοίχισε τη ζωή σε 5 ανθρώπους.

«Πρέπει να φύγει. Είναι ένας σαφής και άμεσος κίνδυνος για το έθνος που όλοι μας αγαπούμε», τόνισε.

Λίγο νωρίτερα, η Βουλή, με ψήφους 221 υπέρ έναντι 203 κατά, ενέκρινε την πρόταση να συζητηθεί σήμερα η παραπομπή του Τραμπ. Θα ακολουθήσει αργότερα νέα ψηφοφορία επί του κατηγορητηρίου.

Αργά το βράδυ ώρα Ελλάδος θα γίνει γνωστό το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην Βουλή των Αντιπροσώπων για το αν θα αποπεμφθεί ή όχι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Πιο συγκεκριμένα, η ψηφοφορία για το κατηγορητήριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί γύρω στις 15:00 (22:00 ώρα Ελλάδας) στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Το αποτέλεσμά της είναι λίγο πολύ αναμενόμενο καθώς οι Δημοκρατικοί έχουν την πλειοψηφία στο Σώμα.

Ο 45ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα γίνει έτσι σήμερα ο πρώτος στην Ιστορία που θα έχει παραπεμφθεί δύο φορές από το Κογκρέσο στο πλαίσιο διαδικασίας για την καθαίρεσή του.

Εικόνες που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ ζουν οι ΗΠΑ. Το Καπιτώλιο στρατοκρατείται με την εθνοφρουρά να είναι παντού. Και όλα αυτά την ώρα που έχει ξεκινήσει η διαδικασία από την Βουλή των Αντιπροσώπων για την αποπομπή του Ντόναλντ Τραμπ.

Τα μέλη της Εθνοφρουράς που βρίσκονται και μέσα και έξω από το Καπιτώλιο βρίσκονται εκεί καθώς υπάρχουν φόβοι για ένοπλες επιθέσεις από οπαδούς του απερχόμενου Προέδρου των ΗΠΑ.

Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου είναι πρωτοφανείς. Η επιφυλακή είναι τόσο μεγάλη που τα μέλη της εθνοφρουράς κοιμήθηκαν με πλήρη εξάρτυση στο πάτωμα.

