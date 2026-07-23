Καθόταν πίσω από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον μιμούνταν – Ο τύπος που έκλεψε την παράσταση στην Τζόρτζια

Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στην Τζόρτζια των ΗΠΑ, είχε και αναφορές στον πόλεμο με το Ιράν αλλά και στο οικονομικό πρόγραμμά του καθώς πλησιάζουμε στις ενδιάμεσες εκλογές και φυσικά το εσχάτως αγαπημένο του θέμα τους κομμουνιστές. Είχε όμως και έναν τύπο πίσω του ο οποίος έδωσε ρεσιτάλ μιμούμενος τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο τύπος ήταν ακριβώς πίσω από το πόντιουμ όπου έκανε την ομιλία του ο Ντόναλντ Τραμπ και η αλήθεια είναι ότι ήταν φτυστός ο Αμερικανός Πρόεδρος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάποια στιγμή ένας άνδρας που καθόταν δίπλα του κάτι του ψιθύρισε και ο Ντόναλντ Τραμπ νούμερο 2 σταμάτησε τη μίμηση.

Κανείς δεν ξέρει και ούτε θα μάθει αν του είπε ότι τον πήραν χαμπάρι – κάτι που προφανώς ήθελε – ή αν του έκανε παρατήρηση.

Όπως και να έχει το βίντεο έχει γίνει viral.

Δείτε τον απίθανο τύπο