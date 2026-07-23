Κόσμος

Μόντε Κάρλο: Εκκενώθηκε το πολυτελές συγκρότημα κατοικιών «La Petite Afrique» λόγω ρωγμής στο υπόγειο – Φοβήθηκαν κατάρρευση

Το κτίριο φέρεται να έχει υποστεί μετατόπιση περίπου 20 εκατοστών
Πυροσβεστική στο Μόντε Κάρλο
Πυροσβεστική στο Μόντε Κάρλο
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Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (22.07.2026) στο Μόντε Κάρλο, όταν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προχώρησαν στην εκκένωση του πολυτελούς συγκροτήματος κατοικιών La Petite Afrique, έπειτα από σοβαρές ανησυχίες για τη δομική ακεραιότητα του κτιρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κτίριο φέρεται να έχει υποστεί μετατόπιση περίπου 20 εκατοστών, μετά την προφανή αποδυνάμωση ενός πυλώνα. Οι αρχές έσπευσαν να ασφαλίσουν την ευρύτερη περιοχή του Μόντε Κάρλο, δημιουργώντας ζώνη ασφαλείας γύρω από το συγκρότημα, ενώ εξειδικευμένοι μηχανικοί συνεχίζουν τις λεπτομερείς επιθεωρήσεις προκειμένου να διαπιστώσουν την έκταση του προβλήματος.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Monaco-Matin, ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε όταν εντοπίστηκε μεγάλη ρωγμή σε δομικό στοιχείο στο υπόγειο του κτιρίου.

Για λόγους ασφάλειας, οι 14 ένοικοι του συγκροτήματος εκείνη την στιγμή κλήθηκαν να εγκαταλείψουν άμεσα τα διαμερίσματά τους, ώστε να πραγματοποιηθεί επείγουσα τεχνική αξιολόγηση χωρίς να διατρέχει κίνδυνο ανθρώπινη ζωή.

Το La Petite Afrique, που ολοκληρώθηκε το 2016, βρίσκεται σε μία από τις πιο ακριβές και εμβληματικές περιοχές του Μόντε Κάρλο, με θέα στην Place du Casino. Το πολυτελές συγκρότημα διαθέτει οκτώ υπερπολυτελή διαμερίσματα και τέσσερα υπόγεια επίπεδα πάρκινγκ.

Στη διάρκεια της επιχείρησης παρέμειναν στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής του Μονακό, ενώ έφτασε και ασθενοφόρο για προληπτικούς λόγους. Τελικά δεν χρειάστηκε να επέμβει, καθώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει τι προκάλεσε το δομικό πρόβλημα.

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