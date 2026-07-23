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Μέμφις: Πατέρας δολοφόνησε τον 3χρονο γιο του και πέταξε τη σορό σε βαλίτσα στο ποτάμι – Οι υποψίες του παππού

Έφυγε από το σπίτι με το παιδί και επέστρεψε χωρίς αυτό
Βαλίτσα
Βαλίτσα / REUTERS / Teerasak Suttativong
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Μία αποτρόπαια υπόθεση δολοφονίας συνέβη στο Μέμφις. Ένας 22χρονος συνελήφθη με την κατηγορία ότι σκότωσε τον μόλις 3 ετών γιο του, τοποθέτησε τη σορό του σε μια βαλίτσα και την εγκατέλειψε σε ποτάμι.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 22χρονος Σαούλ Μαρτίνες φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία του γιου του, Τζόζεφ Μαρτίνες στο Μέμφις. Ο δράστης έφυγε από το σπίτι μαζί με το παιδί κατά τη διάρκεια της νύχτας το Σάββατο (18.07.2026) και επέστρεψε το πρωί της Δευτέρας (20.07.2026) χωρίς αυτό.

Όπως αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα, ο πατέρας του δράστη κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν ο 22χρονος μπήκε στο δωμάτιό του γύρω στα μεσάνυχτα του Σαββάτου, ζήτησε χρήματα και στη συνέχεια πήρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου του.

Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι τα ξημερώματα της Κυριακής, με το αυτοκίνητο του πατέρα του για να αφήσει τα κλειδιά, προτού φύγει ξανά με το δικό του όχημα.

Η ομολογία και η ανακάλυψη της σορού

Όταν ο 22χρονος επέστρεψε ξανά στο σπίτι στις 7:00 π.μ. τη Δευτέρα, ο πατέρας του τον ρώτησε πού βρισκόταν ο εγγονός του.

Αρχικά, ο Μαρτίνες υποστήριξε ότι ο μικρός Τζόζεφ βρισκόταν με φίλους. Ωστόσο, στη συνέχεια, ομολόγησε στον πατέρα του και σε άλλους συγγενείς ότι ο γιος του ήταν νεκρός και ότι είχε πετάξει το πτώμα στον ποταμό Γουλφ.

Στη συνέχεια, ο 22χρονος οδήγησε τους αστυνομικούς σε μια δασώδη περιοχή, όπου οι αρχές εντόπισαν τη βαλίτσα που περιείχε τη σορό του μικρού αγοριού.

Ο 22χρονος πατέρας κατηγορείται για φόνο πρώτου βαθμού, φόνο πρώτου βαθμού στο πλαίσιο βαριάς κακοποίησης ανηλίκου, βαριά κακοποίηση ανηλίκου, βεβήλωση πτώματος και παραποίηση αποδεικτικών στοιχείων.

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