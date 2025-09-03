Κατηγορίες Ισραήλ κατά Μακρόν – «Επικίνδυνη» η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Νέο διπλωματικό μέτωπο μεταξύ Ισραήλ και Γαλλίας. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σαάρ, κατήγγειλε με σφοδρότητα την ανακοίνωση του Εμανουέλ Μακρόν για την επικείμενη αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Ο επικεφαλής της διπλωματίας του Ισραήλ κατηγόρησε τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ότι «υπονομεύει τη σταθερότητα» της περιοχής και ότι παρεμβαίνει «εντελώς αποκομμένος από την πραγματικότητα επί του εδάφους μετά την 7η Οκτωβρίου». Σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Χ, το βράδυ της Τρίτης (02.09.2025), τόνισε: «Αυτές οι ενέργειες είναι επικίνδυνες και δεν θα φέρουν ούτε ειρήνη ούτε ασφάλεια».

Η ισραηλινή κυβέρνηση φοβάται ότι η γαλλική πρωτοβουλία θα νομιμοποιήσει, κατά την άποψή της, τη βία της Χαμάς. Για το Τελ Αβίβ, οποιαδήποτε διεθνής αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους θα αποτελούσε «ανταμοιβή» για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023, στις οποίες έχασαν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στο Ισραήλ, οι περισσότεροι άμαχοι.

President Macron is very interested in visas to the United States for Palestinian Authority officials. That is what keeps him awake at night. He does not protest against the rampant incitement in the Palestinian education system against Israel and Jews. He also does not object to… — Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) September 2, 2025

Η διπλωματική στρατηγική του Μακρόν

Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν υπερασπίστηκε μια πολυμερή προσέγγιση. Σε μήνυμά του λίγο πριν τις ισραηλινές επικρίσεις, υπενθύμισε ότι στις 22 Σεπτεμβρίου θα συμπροεδρεύσει στον ΟΗΕ με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, σε διάσκεψη αφιερωμένη στη λύση των δύο κρατών. Το Παρίσι αναμένεται τότε να ανακοινώσει, μαζί με χώρες όπως η Αυστραλία, το Βέλγιο και ο Καναδάς, την επίσημη αναγνώριση της Παλαιστίνης.

I just spoke with the Crown Prince of Saudi Arabia. Together, we will co-chair the Conference on the Two-State Solution in New York on September 22.



The American decision not to grant visas to Palestinian officials is unacceptable.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 2, 2025

Για τον Γάλλο πρόεδρο, ο στόχος είναι σαφής: «να συγκεντρωθεί η μεγαλύτερη δυνατή διεθνής συμβολή» υπέρ της λύσης των δύο κρατών, «η μόνη που μπορεί να απαντήσει στις θεμιτές φιλοδοξίες Ισραηλινών και Παλαιστινίων». Ο Μακρόν υπογράμμισε επίσης τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί με το Ριάντ, την οποία θεωρεί μη αναστρέψιμη παρά τις απειλές προσάρτησης του Ισραήλ.

Ένα εκρηκτικό πλαίσιο

Η ισραηλινή εφημερίδα αναφέρει ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο προσάρτησης νέων εδαφών στη Δυτική Όχθη, που τελεί υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967. Μια τέτοια απόφαση θα επιβάρυνε ακόμη περισσότερο ένα ήδη τεταμένο κλίμα, ενώ ο πόλεμος στη Γάζα συνεχίζεται εδώ και σχεδόν έναν χρόνο.

Σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές, η ισραηλινή επίθεση έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 63.600 ανθρώπων στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά. Τα στοιχεία αυτά, που θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ, δεν διαχωρίζουν τον αριθμό των μαχητών. Οι απολογισμοί αυτοί αναδεικνύουν το μέγεθος της ανθρώπινης τραγωδίας και τροφοδοτούν τις διεθνείς εκκλήσεις για μια πολιτική λύση.

Προς νέα διπλωματική σύγκρουση

Ανάμεσα στις ισραηλινές απειλές και τις γαλλικές φιλοδοξίες, η σύγκρουση προμηνύεται ανοιχτή. Για το Τελ Αβίβ, η αναγνώριση της Παλαιστίνης από το Παρίσι και τους δυτικούς συμμάχους του θα μπορούσε να ανατρέψει τις περιφερειακές ισορροπίες. Για το Παρίσι, αποτελεί αναγκαίο βήμα για να βγει η ειρηνευτική διαδικασία από το αδιέξοδο.

Το ρήγμα ανάμεσα στις δύο χώρες δείχνει τη δυσκολία συνδυασμού άμεσης ασφάλειας και προοπτικής ειρήνης. Καθώς ο ΟΗΕ ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μια κρίσιμη διάσκεψη, οι εντάσεις ανάμεσα στην Ιερουσαλήμ και το Παρίσι αποδεικνύουν πόσο η παλαιστινιακή υπόθεση παραμένει στον πυρήνα της περιφερειακής αστάθειας.