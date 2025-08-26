Κατζ: «Τα ισραηλινά στρατεύματα στη Συρία παραμένουν σε ετοιμότητα» – Ένας νεκρός από επίθεση στα υψίπεδα του Γκολάν

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ σε χωριό στη νότια Συρία, όπως μετέδωσε σήμερα (26.08.2025) το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Sana.

Σύμφωνα με το Sana, «ένας νεαρός άνδρας σκοτώθηκε από ισραηλινό βομβαρδισμό ενός σπιτιού στο χωριό Ταμάτζα της Συρίας», στα συριακά υψίπεδα Γκολάν, ένα μέρος των οποίων έχει καταληφθεί και προσαρτηθεί από το Ισραήλ.

Χθες Δευτέρα, το συριακό υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για μία «στρατιωτική εισβολή των ισραηλινών κατοχικών δυνάμεων στην περιοχή Μπέιτ Τζιν», στη νότια Συρία.

Περίπου 60 στρατιώτες του Ισραήλ έλαβαν μέρος στην επιχείρηση, σύμφωνα με το υπουργείο, που κατήγγειλε την «κατάφωρη παραβίαση» της κυριαρχίας της χώρας και καταδίκασε αυτήν την «επικίνδυνη κλιμάκωση».

Δεν υπήρξε κανένα σχόλιο από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις σχετικά με την επίθεση.

«Σε ετοιμότητα τα στρατεύματα να υπερασπιστούν τον βορρά»

Το Ισραήλ δήλωσε επίσης ότι δεν θα υποχωρήσει από τις θέσεις του στη συριακή πλευρά του Όρους Ερμών και σε άλλες περιοχές κατά μήκος των συνόρων, εν μέσω αναφορών για προχωρημένες συνομιλίες μεταξύ Ιερουσαλήμ και Δαμασκού σχετικά με την επίτευξη ρυθμίσεων ασφαλείας κατά μήκος της ευαίσθητης μεθορίου.

Τα σχόλια του υπουργού Άμυνας, Ίσραελ Κατζ, έγιναν μια ημέρα αφότου η Συρία καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε ως «επικίνδυνη κλιμάκωση» από δεκάδες ισραηλινά στρατεύματα που φέρονται να πραγματοποίησαν εισβολή ανατολικά των πρόποδων του όρους Ερμών.

Τα συριακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν νέα βία το πρωί της Τρίτης, καθώς το Ισραήλ φέρεται να βομβάρδισε ένα σπίτι στο χωριό Ταμάτζα, βόρεια της Κουνέιτρα, κοντά στα σύνορα με τα Υψίπεδα του Γκολάν.

Από τότε που ένας συνασπισμός ισλαμιστών ανέτρεψε τον επί δεκαετίες πρόεδρο της χώρας, Μπασάρ αλ Άσαντ, τον Δεκέμβριο του 2024, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες πλήγματα στη Συρία με την οποία βρίσκεται τεχνικά σε κατάσταση πολέμου, οδηγώντας στην έναρξη διαλόγου με τις νέες αρχές.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε επιχειρήσεις στη νότια Συρία, όπου ανακάλυψε όπως είπε «εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων» και «προσήγαγε υπόπτους».

Μετά την πτώση του Άσαντ, ο ισραηλινός στρατός ανέπτυξε δυνάμεις στην αποστρατιωτικοποιημένη ουδέτερη ζώνη που τελεί υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Εθνών στα υψίπεδα του Γκολάν, κοντά στο τμήμα που προσάρτησε το Ισραήλ το 1981. Οι δύο εχθρικές εδώ και δεκαετίες χώρες ξεκίνησαν παρ΄όλ’ αυτά διάλογο υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

Στις 19 Αυγούστου, ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών Ασάαντ αλ Σιμπάνι συναντήθηκε με ισραηλινή αντιπροσωπεία στο Παρίσι προκειμένου να συζητήσουν την «αποκλιμάκωση» μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών, σύμφωνα με το Sana.

Στις συνομιλίες συζητήθηκε το θέμα της επιστροφής στη συμφωνία απεμπλοκής του 1974 ανάμεσα στις δύο χώρες, με βάση την οποία είχε δημιουργηθεί η ουδέτερη ζώνη.