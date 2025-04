Κέιτ Μίντλετον VS Μέγκαν Μαρκλ: Η μάχη των χαρακτήρων μέσα στο Παλάτι και οι διαφορές που έκριναν τα πάντα

Η Κέιτ Μίντλετον έδωσε “εξετάσεις” στο Παλάτι και τις πέρασε με άριστα. Απέδειξε πως μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της βασιλικής ζωής, εδραιώνοντας διακριτικά τη θέση της. Η Μέγκαν Μαρκλ, αντίθετα, προκάλεσε εντάσεις και χρεώθηκε την απομάκρυνση του πρίγκιπα Χάρι από το Παλάτι και τη μετακόμισή τους στο Λος Άντζελες.

Το μόνο κοινό σημείο ανάμεσα στην Κέιτ Μίντλετον και την Μέγκαν Μαρκλ είναι ότι παντρεύτηκαν δύο αδέλφια. Κατά τα άλλα οι διαφορές τους είναι χαοτικές.

Πρώην υπάλληλος του Παλατιού του Κένσινγκτον, υποστηρίζει ότι η Κέιτ Μίντλετον είναι «πολύ πιο δυνατή προσωπικότητα από τη Μέγκαν Μαρκλ σε πολλούς τομείς», καθώς, παρά το γεγονός ότι και οι δύο υπήρξαν στόχοι των ίδιων επικρίσεων από τους «σνομπ αυλικούς», η Κέιτ δεχόταν πάντα πρόθυμα τις συμβουλές, σε αντίθεση με τη Μέγκαν.

Όταν για παράδειγμα, η Κέιτ Μίντλετον και η Μέγκαν Μαρκλ μπήκαν στη βασιλική οικογένεια, παρόλο που προέρχονταν από διαφορετικά μέρη του κόσμου, ήρθαν αντιμέτωπες με τα ίδια, γνώριμα προβλήματα. Καθώς και οι δύο προέρχονταν από μεσοαστικές οικογένειες, αντιμετώπισαν κακοπροαίρετα σχόλια από τους αυλικούς πίσω από τις κλειστές πόρτες, όπως αναφέρεται σε βασιλικό βιβλίο.

Ένα πρώην μέλος του προσωπικού του Παλατιού είπε στον βασιλικό συγγραφέα Τομ Κουίν ότι, παρόλο που και οι δύο γυναίκες χρειάστηκε να διαχειριστούν αυτές τις δυσκολίες, η Κέιτ το κατάφερε καλύτερα επειδή «είναι στην πραγματικότητα πολύ πιο δυνατή από τη Μέγκαν σε πολλούς τομείς».

«Η Κέιτ ήταν πάντα πρόθυμη να ακούσει συμβουλές, τόσο από το κατώτερο προσωπικό, με το οποίο είχε εξαιρετικές σχέσεις, όσο και από τους αυλικούς, ακόμα κι αν μερικοί από αυτούς στην αρχή την αντιμετώπισαν υπεροπτικά», ανέφερε χαρακτηριστικά για το βιβλίο του Κουίν Yes, Ma’am: The Secret Life Of Royal Servants, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο.

«Ήταν το ίδιο είδος ειρωνείας και κουτσομπολίστικης κριτικής που αντιμετώπισε και η Μέγκαν. Όμως αυτό που η Μέγκαν έβλεπε ως πίεση και υποτίμηση, η Κέιτ το αντιλαμβανόταν ως αναπόσπαστο μέρος του να είσαι μέλος της βασιλικής οικογένειας».

Γιατί η Κέιτ «έδεσε» και η Μέγκαν όχι;

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Μέγκαν θεωρούσε πως «ήξερε καλύτερα» από έναν θεσμό που υπάρχει εδώ και χίλια χρόνια, ενώ η Κέιτ ουδέποτε υιοθέτησε αυτή τη στάση.

Σύμφωνα με πρόσωπο πολύ κοντά στη βασίλισσα Ελισάβετ, όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Κουίν, το Παλάτι άρχισε να ανησυχεί όταν έγινε σαφές ότι η Μέγκαν είχε δικά της σχέδια για το πώς θα ήταν η ζωή της ως εργαζόμενο μέλος της βασιλικής οικογένειας – σχέδια που δεν ταίριαζαν με το πρωτόκολλο.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Μέγκαν δεν φαινόταν να καταλαβαίνει πως, όταν εντάσσεσαι στη βασιλική οικογένεια, «δεν κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά ό,τι σου λένε».

Ένας πρώην υπάλληλος του Παλατιού ισχυρίστηκε ότι η Μέγκαν είχε πει: «Αυτό που ξεκίνησε η Νταϊάνα, θέλω να το ολοκληρώσω», προσθέτοντας όμως ότι επιθυμούσε να ακολουθήσει το φιλανθρωπικό έργο της αείμνηστης πριγκίπισσας.

«Πραγματικά είχε ένα “σύμπλεγμα Μεσσία”», δήλωσε ένα πρώην μέλος του Παλατιού στον Κουίν, επισημαίνοντας ότι η δούκισσα ήταν επικεντρωμένη στο πώς θα γίνει το πιο αγαπητό και αναγνωρίσιμο μέλος της βασιλικής οικογένειας – αλλά ήθελε να το πετύχει με τους δικούς της όρους.

Η στάση του «η Μέγκαν ξέρει καλύτερα» φαίνεται πως ενόχλησε το προσωπικό στο Παλάτι του Κένσινγκτον. «Δεν ανέχονται να έρχεται κάποιος από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προσπαθεί να αλλάξει τα πράγματα – καθώς είναι φοβερά σνομπ».

Σε άλλο σημείο του βιβλίου του Τομ Κουίν, περιγράφεται ότι, παρόλο που η Μέγκαν χαρακτηρίστηκε από κάποιους ως «η δύσκολη Δούκισσα», είχε και υποστηρικτές. Άλλα, πιο απλά μέλη του προσωπικού εκτιμούσαν τη μαχητική και φιλόδοξη φύση της. Κάποιοι μάλιστα πρότειναν ότι ήταν περισσότερο μία «διαφορετική Δούκισσα».

Ήταν κομψή, ακτιβίστρια, εκπρόσωπος γυναικών στα Ηνωμένα Έθνη και υπέρμαχος της ισότητας των φύλων. Επίσης, στήριξε το κίνημα #MeToo, ενθαρρύνοντας τις γυναίκες να «χρησιμοποιούν τη φωνή τους».

Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο προώθησε τις ιδέες της προκάλεσε αντιδράσεις. Ο Κουίν περιγράφει πώς το προσωπικό του Κένσινγκτον χωρίστηκε σε δύο στρατόπεδα – «υπέρ της Μέγκαν» και «κατά της Μέγκαν» – και η ατμόσφαιρα γέμισε με φήμες, κουτσομπολιά και ίντριγκες.

Σύμφωνα με τις πηγές του συγγραφέα, η Μέγκαν ανέπτυξε ιδιαίτερα στενή σχέση με ένα νεαρό μέλος του προσωπικού, κάτι που θεωρήθηκε ακατάλληλο από τα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Η Μέγκαν φέρεται επίσης να ένιωθε πικρία, καθώς ο Γουίλιαμ, ως διάδοχος του θρόνου, φαινόταν να τυγχάνει καλύτερης μεταχείρισης από το προσωπικό σε σχέση με τον Χάρι.

Η μετάβαση από το Χόλιγουντ στη βασιλική ζωή ήταν πολύ δύσκολη για τη Μέγκαν. Κανείς δεν είπε πως είναι εύκολο να παντρευτείς και να βρεις τον ρόλο σου μέσα στη βασιλική οικογένεια. Η Νταϊάνα ήταν πολύ νέα, η Σάρα Φέργκιουσον υπερβολικά ισχυρογνώμων και ακόμη και η Κέιτ δυσκολεύτηκε στην αρχή να εξελιχθεί από μία μεσοαστή κοπέλα σε πριγκίπισσα.

Ωστόσο, η Κέιτ τα κατάφερε καλύτερα, καθώς το προσωπικό του Παλατιού είπε στον Κουίν ότι ακολούθησε μια πολύ πιο προσεκτική προσέγγιση. Ένα πρώην μέλος του προσωπικού δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η Κέιτ είναι η Μέγκαν Μαρκλ χωρίς το “σύνδρομο Μεσσία”».

Άλλες μαρτυρίες από πρώην υπαλλήλους αναφέρουν ότι η Μέγκαν ήταν επικεντρωμένη στο να γίνει το πιο γνωστό και αγαπητό μέλος της βασιλικής οικογένειας.

«Ήταν απίστευτο – είχε τόση αυτοπεποίθηση. Πίστευε πολύ στο “αρπάζω τον ταύρο από τα κέρατα” – μόνο που η βασιλική οικογένεια δεν είναι ακριβώς ταύρος» είπε ένας πρώην υπάλληλος του παλατιού.

Άλλος πρόσθεσε: «Η Μέγκαν πίστευε ότι ήξερε καλύτερα από έναν θεσμό που λειτουργεί εδώ και πάνω από 1.000 χρόνια».

Αυτές οι μαρτυρίες εξηγούν γιατί η Μέγκαν δυσκολεύτηκε τόσο πολύ στη βασιλική ζωή.

Τι έκανε διαφορετικά η Κέιτ και της βγήκε σε καλό

Χρόνια πριν, και εκείνη δυσκολεύτηκε με τη μετάβαση. Όμως, σύμφωνα με τα όσα λέει το προσωπικό του Παλατιού στον βασιλικό δημοσιογράφο Κουίν, η Κέιτ προσέγγισε τη νέα της ζωή πολύ πιο προσεκτικά απ’ ό,τι η Αμερικανίδα Μέγκαν.

Το προσωπικό περιέγραψε την Κέιτ ως «κάποια που “ρουφά” σιγά-σιγά και προσεκτικά την ατμόσφαιρα ενός χώρου, τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και τους κανόνες». Δεν είναι από τους ανθρώπους που «ορμούν αμέσως προσπαθώντας να αλλάξουν τα πάντα σύμφωνα με τον δικό τους τρόπο σκέψης».

Αντίθετα, αποφάσισε να περιμένει και να παρατηρήσει πρώτα τη συμπεριφορά των άλλων. Ίσως όμως η πιο σημαντική διαφορά στην προσέγγιση των δύο γυναικών απέναντι στη βασιλική ζωή ήταν ότι η Κέιτ ήταν πρόθυμη να καθοδηγηθεί – όχι μόνο από τον Γουίλιαμ, ο οποίος ήθελε να την προστατέψει από τα προβλήματα που αντιμετώπισε η μητέρα του, αλλά και από το προσωπικό του Παλατιού.

Η είσοδός της στην βασιλική ζωή ήταν σταδιακή, προσεκτική θα έλεγε κανείς, και στην αρχή ο ρόλος της ήταν κυρίως υποστηρικτικός προς τον πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Η Κέιτ γνώριζε επίσης πότε δεν άξιζε να δώσει μάχη για κάτι. Συνειδητοποίησε πως υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούν να αλλάξουν.

Ο βασιλικός συγγραφέας υποστηρίζει επίσης ότι και ο Τζορτζ, η Σάρλοτ και ο Λούις θα μάθουν – όπως έμαθε και η μητέρα τους – ότι οι βασικές αξίες της βασιλικής οικογένειας είναι αμετάβλητες.

Η Μέγκαν, από την άλλη, φάνηκε αποφασισμένη να αλλάξει αυτές τις αξίες όταν μπήκε στη βασιλική οικογένεια – κάτι που τελικά κατέληξε σε αποτυχία. Ήταν από τη φύση της εκσυγχρονίστρια, ένα άτομο που ήθελε να φέρνει αλλαγές και να ταράζει το κατεστημένο.

Αλλά όταν πρόκειται για τη βασιλική οικογένεια, όσοι ακολουθούν τους κανόνες καταλήγουν συνήθως σε πολύ καλύτερη θέση.

Η Κέιτ έμαθε αυτό το μάθημα γρήγορα, η Μέγκαν όχι.