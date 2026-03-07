Κένυα: Πλημμύρες έπληξαν το Ναϊρόμπι – Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι πνίγηκαν

Τα συνεργεία διάσωσης ανέσυραν σήμερα (07.03.2026) πτώματα μετά από τις ξαφνικές πλημμύρες που έπληξαν το Ναϊρόμπι στη Κένυα χθες το βράδυ της Παρασκευής (06.03.2026), με συνέπεια το θάνατο τουλάχιστον 10 ανθρώπων.

Οι πλημμύρες στην πρωτεύουσα της Κένυας παρέσυραν δεκάδες αυτοκίνητα, ενώ προκάλεσαν προβλήματα στη διεξαγωγή των πτήσεων από το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της ανατολικής Αφρικής, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Οι ομάδες διάσωσης συνέχιζαν να ανασύρουν πτώματα και να διασώζουν παγιδευμένους κατοίκους το Σάββατο, ενώ δημοσιογράφοι του AFP είδαν δρόμους και υποδομές με σοβαρές ζημιές από τις τεράστιες παραγκουπόλεις της πόλης έως τις αριστοκρατικές περιοχές όπως το Parklands.

«Βλέπουμε καταστροφές… Ένας τεράστιος αριθμός περιοχών στην πόλη επηρεάστηκε, αλλά και κομητείες σε όλη τη χώρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού της Κένυας Μουνίρ Άχμεντ στο AFP.

Nairobi floods crisis deepens as heavy rains overwhelm drainage disrupting transport across the city.

Η αστυνομία δήλωσε ότι είχε διασώσει τουλάχιστον 29 άτομα κατά τη διάρκεια της νύχτας και «παραμένει πλήρως αναπτυγμένη, ανταποκρινόμενη ενεργά σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης και συνεχίζοντας τις αποστολές αναζήτησης και διάσωσης».

Μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 23 άτομα σύμφωνα με τις αναφορές.

Πολλές μελέτες έχουν παρακολουθήσει την αυξανόμενη συχνότητα ακραίων περιόδων βροχής και ξηρασίας στην Ανατολική Αφρική τα τελευταία 20 χρόνια, συμπεριλαμβανομένης μιας μελέτης για τη μεταβλητότητα των βροχοπτώσεων που δημοσιεύθηκε από το Scientific Reports το 2024.

Το AFP ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι η ξηρασία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη βορειοανατολική κομητεία Μαντέρα είχε σκοτώσει μεγάλο αριθμό ζώων. Γειτονικές χώρες όπως η Σομαλία και η Αιθιοπία έχουν επίσης πληγεί από παρόμοια φαινόμενα.

Πολιτικές ευθύνες

Μετά τις βροχές της Παρασκευής, υπήρξε οργή στο διαδίκτυο εναντίον του κυβερνήτη του Ναϊρόμπι, Τζόνσον Σακάγια, ο οποίος είχε υποσχεθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αποχέτευσης και των οδικών υποδομών όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2022.

«Ο Σακάγια θα έπρεπε να είναι στη φυλακή και όχι στο αξίωμά του», δήλωσε ο γνωστός ακτιβιστής Νέλσον Αμένγια στο X.

«Η χθεσινή πλημμύρα ήταν μια καταδίκη», πρόσθεσε ο γερουσιαστής της αντιπολίτευσης του Ναϊρόμπι Έντγουιν Σιφούνα στο X.

«Χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη αναθεώρηση του τρόπου αποστράγγισης της πόλης, επειδή οι αποσπασματικές παρεμβάσεις δεν λειτουργούν».

Ο Ερυθρός Σταυρός της Κένυας δήλωσε ότι εκατοντάδες νοικοκυριά σε γειτονικές κομητείες επίσης επλήγησαν και ότι καταστράφηκαν τεράστιες εκτάσεις γεωργικής γης.

«Καλώ σε κοινές προσπάθειες μεταξύ των κυβερνητικών ανθρωπιστικών οργανώσεων για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος και για την κατανόηση των αιτίων αυτής της καταστροφής», δήλωσε ο Άχμεντ του Ερυθρού Σταυρού.