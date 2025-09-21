Κηδεία Τσάρλι Κερκ: Όλα όσα έγιναν, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ και χιλιάδων Αμερικανών στο State Farm Stadium

Οι τοπικές αρχές προετοιμάστηκαν να υποδεχθούν περισσότερους από 200.000 ανθρώπους για την κηδεία του Τσάρλι Κερκ, του ακτιβιστή που ήταν προσωπικός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ και δολοφονήθηκε στις 10/9/25 ενώ μιλούσε σε εκδήλωση, στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλει.
Στην ομιλία του ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είπε για τον Τσάρλι Κερκ:
«Σήμερα η Αμερική πενθεί και είναι σε σοκ. Ο Τσάρλι δολοφονήθηκε από ένα τέρας γιατί έλεγε την αλήθεια. Δολοφονήθηκε γιατί ζούσε γενναία. Έκανε ό,τι είναι σωστό για το έθνος μας. Κι έτσι έγινε αθάνατος για την ελευθερία της Αμερικής. Κανείς μας δεν θα το ξεχάσει».
«Είναι ένας μεγάλος Αμερικανός ήρωας» είπε, απευθυνόμενος στην χήρα του Κερκ.
«Ένα από τα τελευταία πράγματα που μου είπε, ήταν να σώσω το Σικάγο από το έγκλημα. Θα το κάνω» είπε συγκινημένος ο Ντόναλντ Τραμπ.
«Όταν ήταν 18 ετών, αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή του για τους νέους. Αυτός ο νεαρός από το Ιλινόι ξεκίνησε έναν οργανισμό, που τώρα θα γίνει καλύτερος και μεγαλύτερος».
«Μου έλεγε συνέχεια: Κύριε έχουμε μια χώρα να σώσουμε...» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.
«Τι φρικτή στιγμή! Ήμουν στο οβάλ γραφείο όταν το έμαθα (σ.σ. ότι δολοφονήθηκε). Τους έδιωξα όλους από το γραφείο» περιέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.
«Τη μέρα που δολοφονήθηκε, τον είχαν ενημερώσει ότι ήταν στο πλήθος πολέμιοί του και ήταν χαρούμενος γιατί πίστευε ότι μπορούσε να τους πείσει. Είπε: Δεν είμαι εδώ για να τους πολεμήσω αλλά για να τους προσεγγίσω. Εγώ δεν είμαι σαν τον Τσάρλι. Μισώ τους αντιπάλους μου» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.
«Πριν δολοφονηθεί, είχε δεχθεί απειλές αλλά δεν ανησυχούσε για αυτές. Ήξερε το ρίσκο αλλά δεν έκανε ποτέ πίσω».
Ο Τραμπ, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην στιγμή που ανέβηκε ξανά στην εξουσία, τονίζοντας ότι ο Τσάρλι Κιρκ βοήθησε σε αυτό.
«Δεν άξιζε τέτοιο θάνατο. Η δολοφονία του ήταν μια επίθεση στο έθνος μας. Στις ΗΠΑ... Η σφαίρα στόχευσε όλους μας. Ο Τσάρλι σκοτώθηκε για τις ιδέες που όλοι σε αυτή την αρένα πιστεύουμε» είπε ο Τραμπ για να συμπληρώσει: «Ο Τσάρλι μας κοιτάζει από εκεί πάνω και λέει: Ένα μεγάλο πλήθος από πατριώτες».
«Ο δολοφόνος του συνελήφθη και ελπίζω να έχει την μέγιστη τιμωρία. Το υπουργείο Δικαιοσύνης ερευνά και για άλλους που ενθαρύνουν την βία. Τις τελευταίες 11 μέρες ακούμε ιστορίες με ανθρώπους που επικροτούν τον φόνο. Απίστευτο. Είναι μεγάλοι χαμένοι...
Οι ίδιοι μίλησαν για φασισμό, για την ακύρωση ενός late night show. Ο παρουσιαστής δεν είχε ταλέντο ούτε ακροαματικότητα» είπε ο Τραμπ αφήνοντας αιχμές για το «κόψιμο» του show του Τζίμι Κίμελ και τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει.
«Πενθούμε για έναν φίλο και ηγέτη που χάσουμε» είπε ο Τραμπ.
«Τσάρλι θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για όσα έκανες. Ο Θεός να ευλογήσει τις ΗΠΑ» είπε ο Τραμπ και κάλεσε την χήρα του Κερκ στη σκηνή. Την υποδέχθηκε με μια αγκαλιά...
«Σας ευχαριστώ όλους» είπε ο Τραμπ κλείνοντας την ομιλία του, στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ.
Η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, με την οποία ο 31χρονος είχε αποκτήσει δύο παιδιά, δε μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της ανεβαίνοντας για να τον αποχαιρετήσει.
«Σας ευχαριστώ που ήρθατε να τιμήσετε τον Τσάρλι μου. Λίγα μίλια από εδώ, πριν από 2 χρόνια, ο Τσάρλι σε μία ομιλία του, είχε αναφερθεί στον Θεό. Είχε πει: Θεέ μου χρησιμοποίησέ με... Ο Θεός το έκανε αυτό πριν 11 μέρες» είπε.
«Κλήθηκα να κοιτάξω το δολοφονημένο σώμα του συζύγου μου. Ένιωσα σοκ και φρίκη και έναν πόσο που δεν ήξερα καν ότι υπήρχε. Ακόμη μετά το θάνατό του μπορούσα να δω τον άνθρωπο που αγαπούσα. Είδα όμως και στα χείλη του ένα αμυδρό χαμόγελο. Ο Τσάρλι δεν υπέφερε. Την μία στιγμή έκανε αυτό που αγαπούσε και μετά βρέθηκε στον Παράδεισο».
«Ο Τσάρλι έφυγε νωρίς αλλά ήταν έτοιμος να πεθάνει... Θα μου λείψει τόσο πολύ».
Στο κλείσιμο της ομιλίας της, είπε για τον δολοφόνο του άντρα της με δάκρυα στα μάτια: «Τον συγχωρώ... Γιατί αυτό έκανε ο Χριστός και αυτό θα έκανε και ο Τσάρλι. Αγάπη για τους εχθρούς μας».
Το πλήθος ξέσπασε σε δάκρυα...
Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είπε στην ομιλία του μεταξύ άλλων: «Για τις νεότερες γενιές ο Τσάρλι αντιπροσώπευε το θάρρος και έφερνε πολλές αλήθειες. Ότι οι νέοι πρέπει να έχουν φωνή και ότι ο γάμος και η οικογένεια είναι τα πιο σημαντικά».
«Αγαπούσε τον Θεό και ήξερε ότι είμαστε όλοι παιδιά του Θεού» συμπλήρωσε ο Βανς.
«Οι καρδιές μας νιώθουν τόσο άδειες τώρα που δεν είναι μαζί μας».
«Σε αγαπάμε και δε θα σταματήσουμε να είμαστε δίπλα σου, όπως ήταν ο Τσάρλι» είπε απευθυνόμενος στην χήρα του Κερκ.
«Δολοφονήθηκε επειδή έλεγε την αλήθεια» συμπλήρωσε ο Βανς.
«Δε θα κάνουμε πίσω. Δεν θα σιωπήσουμε» είπε μεταξύ άλλων ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ, Ντ. Τραμπ Τζούνιορ στην ομιλία του.
«Η απώλειά του δεν πρέπει να είναι το τέλος αυτής της ιστορίας» τόνισε για να συμπληρώσει: «Είμαστε όλοι ο Τσάρλι».
Στην ομιλία του, ο Μάρκο Ρούμπιο, είπε μεταξύ άλλων για τον Κερκ:
«Ήταν η φωνή που ενέπνεε τους νεαρούς Αμερικανούς. Τους μιλούσε για το γάμο και τους προέτρεπε να κάνουν παιδιά. Είχε σοφία που πολλές φορές χρειάζεται μια ζωή για να αποκτήσεις κι εκείνος την είχε στα 31 χρόνια του».
«Ο Τσάρλι Κερκ είχε επιρροή. Είναι χιλιάδες κόσμου απόψε εδώ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Είχε τέτοια επιρροή στα 31 του. Θα τον θυμόμαστε για αυτό».
ΦΩΤΟ REUTERS/Daniel Cole
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, παρευρίσκεται στην τελετή μνήμης για τον δολοφονημένο συντηρητικό Τσάρλι Κερκ στο State Farm Stadium στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα.
REUTERS/Brian Snyder
Συγκίνησε τον κόσμο που αποχαιρετάει τον Τσάρλι Κερκ, ο μέντοράς του, Frank Turek, που ήταν δίπλα του την ημέρα που δολοφονήθηκε.
«Κάναμε τα πάντα για να τον σώσουμε αλλά ο Τσάρλι είχε ήδη φύγει. Δεν ένιωσε πόνο. Πέθανε ακαριαία. Τώρα είναι στον παράδεισο...» είπε μεταξύ άλλων.
Σε λίγη ώρα θα μιλήσει για τον Τσάρλι Κερκ, πίσω από το ειδικό τζάμι ασφαλείας.
ΦΩΤΟ REUTERS/Carlos Barria
Μετά τα καπέλα με το μότο του Τραμπ «Make America Great Again» (Κάντε την Αμερική ξανά σπουδαία), για την κηδεία του Τσάρλι Κερκ τυπώθηκαν καπέλα με τη φράση «Make America Charlie Kirk».
REUTERS/Cheney Orr
Ο υπουργός Άμυνας Pete Hegseth, ο υπουργός Εξωτερικών Marco Rubio και η διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Tulsi Gabbard μπήκαν στο γήπεδο ενώ παίζονταν θρησκευτικά τραγούδια λίγο νωρίτερα.
Εκεί βρίσκονται επίσης ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών Robert F. Kennedy Jr. και η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Kristi Noem σύμφωνα με το CNN.
REUTERS/Daniel Cole
Η έναρξη της τελετής μνήμης του Τσάρλι Κερκ σηματοδοτήθηκε από την ερμηνεία του «Amazing Grace» με γκάιντες.
Το στάδιο είναι γεμάτο με συμμετέχοντες που φορούν κόκκινο, λευκό και μπλε.
ΦΩΤΟ REUTERS/Caitlin O'Hara
REUTERS/Carlos Barria
ΦΩΤΟ REUTERS/Daniel Cole
Άνθρωποι κρατούν πλακάτ καθώς στέκονται σε διαφορετικά τμήματα κατά τη διάρκεια τελετής μνήμης για τον δολοφονημένο Τσάρλι Κερκ στο State Farm Stadium, στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα.
ΦΩΤΟ REUTERS/Caitlin O'Hara
Μέλη μιας ομάδας ελεύθερων σκοπευτών παρακολουθούν την κατάσταση, στην τελετή μνήμης για τον δολοφονημένο συντηρητικό σχολιαστή Τσάρλι Κερκ στο State Farm Stadium, στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα.
ΦΩΤΟ REUTERS / Cheney Orr
Σχεδόν όλες οι διαθέσιμες θέσεις στο State Farm Stadium φαίνονται πλέον γεμάτες λίγο μετά τις 20.00 ώρα Ελλάδας.
Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι ο χώρος έχει γεμίσει, αλλά από το γήπεδο φαίνεται σίγουρα ότι δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμες θέσεις στις καθορισμένες ζώνες.
«Όσο αποδεικνύουμε ότι είμαστε ικανοί να κυβερνήσουμε τη χώρα μας, οι απειλές πολλαπλασιάζονται. Εμείς, όμως, δεν φοβόμαστε», τόνισε η Τζόρτζια Μελόνι σε παρέμβασή της στη γιορτή της νεολαίας του κόμματός της «Αδέλφια της Ιταλίας» την Κυριακή (21.09.2025), καθώς στην Αριζόνα απευθύνεται το τελευταίο αντίο στον δολοφονημένο συντηρητικό ακτιβιστή, Τσάρλι Κερκ.
Αναφερόμενη στην εν ψυχρώ εκτέλεση του Τσάρλι Κερκ, η πρωθυπουργός της Ιταλίας πρόσθεσε:
«Είδα ανθρώπους οι οποίοι τύπωσαν μπλούζες με τη φωτογραφία του Κερκ, με το αίμα του να τρέχει στον λαιμό και τη φράση "τώρα κέρδισε αυτή τη δημόσια συζήτηση». Ήταν επικίνδυνος διότι αποδομούσε το μέινστριμ αφήγημα, χρησιμοποιώντας τη λογική. Ήθελαν να τον σταματήσουν επειδή ήταν ελεύθερος, θαρραλέος και ικανός. 'Ανθρωποι με αυτά τα γνωρίσματα φοβίζουν όποιον νομίζει ότι μπορεί να επιβάλει τις απόψεις του χρησιμοποιώντας τη βία».
«Κάποιοι άλλοι γαλουχήθηκαν με την ιδέα ότι όποιος είναι διαφορετικός από εσένα έπρεπε να ανατρέπεται. Εμείς δεν ήμασταν ποτέ έτσι. Όπως και ο Τσάρλι Κερκ, και για τον λόγο αυτό ο θάνατός του προκάλεσε αγανάκτηση και προβληματισμό σε όλο τον κόσμο» δήλωσε, τέλος, η Μελόνι.
Ένας άνδρας περπατά έχοντας έναν ξύλινο θεόρατο σταυρό στον ώμο, στην τελετή μνήμης για τον δολοφονημένο ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στο State Farm Stadium, στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα / REUTERS/Caitlin O'Hara
Άνθρωποι φτάνουν μαζικά για να παρακολουθήσουν την τελετή μνήμης του δολοφονημένου συντηρητικού Τσάρλι Κερκ στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα.
Ένας αστυνομικός ερευνά σκουπίδια και αντικείμενα που άφησαν έξω από τον χώρο άνθρωποι που περίμεναν να παρακολουθήσουν την τελετή μνήμης για τον δολοφονημένο σχολιαστή Τσάρλι Κερκ, έξω από το State Farm Stadium, στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα
ΦΩΤΟ REUTERS/Cheney Orr
Το State Farm Stadium αρχίζει να γεμίζει με δεκάδες χιλιάδες πενθούντες πριν από την επίσημη έναρξη της τελετής.
Η ατμόσφαιρα απέχει πολύ από αυτή μιας τυπικής κηδείας. Οι παρευρισκόμενοι, πολλοί από τους οποίους περίμεναν από τις πρώτες πρωινές ώρες για να μπουν μέσα, φορούν κυρίως κόκκινο, λευκό και μπλε — όπως πρότειναν οι διοργανωτές — και σχεδόν κανείς δεν φοράει μαύρα.
Στο πλήθος είναι άνθρωποι όλων των ηλικιών, από εφήβους μέχρι ηλικιωμένους. Επίσης εκεί βρίσκονται πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά.
Νωρίτερα, Χριστιανοί μουσικοί έπαιζαν λατρευτική μουσική στη σκηνή, ενώ το πλήθος συνεχίζει να καταφθάνει. Πολλοί από τους παρευρισκόμενους στέκονται όρθιοι και υψώνουν τα χέρια τους στο ρυθμό της μουσικής.
Η πρώτη σειρά καθισμάτων φαίνεται ήδη σχεδόν γεμάτη. Οι άνθρωποι αρχίζουν να παίρνουν θέσεις στη δεύτερη σειρά.
Τζάμι ασφαλείας περιβάλλει το βάθρο στην τελετή μνήμης του Τσάρλι Κερκ, στο State Farm Stadium της Αριζόνα, όπου μια σειρά από διακεκριμένους ομιλητές — συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Αντιπροέδρου JD Vance — πρόκειται να ανέβουν στη σκηνή.
Το βάθρο που προστατεύεται από γυαλί, τοποθετημένο μπροστά και στο κέντρο, αντανακλά τα μέτρα ασφαλείας που είναι πλέον στάνταρ σε μεγάλες εκδηλώσεις σε ανοιχτούς χώρους με τη συμμετοχή του Προέδρου, ειδικά μετά την απόπειρα δολοφονίας του Trump πέρυσι στο Butler της Πενσυλβανία.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την τελετή μνήμης του Τσάρλι Κερκ στην οποία αναμένεται να μιλήσει και ο Ντόναλντ Τραμπ.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ