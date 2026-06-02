Ιταλία: Πυροσβέστες ξετύλιξαν γιγαντιαία σημαία στο Κολοσσαίο, για τα 80 χρόνια Δημοκρατίας

Η γιγάντια σημαία καλύπτει σχεδόν 2.000 τετραγωνικά μέτρα και ζυγίζει περίπου 400 κιλά
Italian aerobatic squadron Frecce Tricolori, or Tricolor Arrows, fly over the Colosseum on the occasion of the 80th anniversary of the proclamation of the Italian Republic, in Rome, Tuesday, June 2, 2026.
Photo / (AP Photo/Andrew Medichini)
Μια συγκινητική εικόνα αντίκρισαν σήμερα Τρίτη 02.06.2026, όσοι βρέθηκαν στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης. Μια τεράστια ιταλική σημαία απλώθηκε στην πρόσοψη του Κολοσσαίου, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα για τον εορτασμό των 80 χρόνων από την ίδρυση της Ιταλικής Δημοκρατίας.

Για να στηθεί το εντυπωσιακό αυτό σκηνικό στην πρωτεύουσα της Ιταλίας για τους εορτασμούς των 80 χρόνων αβασίλευτης Δημοκρατίας, επιστρατεύτηκαν 80 ειδικά εκπαιδευμένοι πυροσβέστες. Πρόκειται για άνδρες και γυναίκες που συμμετέχουν σε δύσκολες επιχειρήσεις διάσωσης σε βουνά, πόλεις και περιοχές όπου επικρατούν ακραίες συνθήκες, γεγονός που τους επέτρεψε να φέρουν εις πέρας μια αποστολή υψηλών απαιτήσεων.

Η γιγάντια σημαία καλύπτει σχεδόν 2.000 τετραγωνικά μέτρα και ζυγίζει περίπου 400 κιλά. Το εντυπωσιακό σύμβολο της Ιταλίας αποτέλεσε το επίκεντρο των εορτασμών και το φόντο της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης που πραγματοποιήθηκε μπροστά από το εμβληματικό ρωμαϊκό μνημείο.

Για την τοποθέτησή της χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 14 χιλιόμετρα σχοινιών, τα οποία στερεώθηκαν με σύγχρονες τεχνικές χωρίς να προκληθεί η παραμικρή φθορά στα μάρμαρα του Κολοσσαίου.

 

 

Η όλη διαδικασία σχεδιάστηκε με απόλυτη προσοχή, ώστε να προστατευτεί το μνημείο αλλά και όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η συνεχής παρακολούθηση των καιρικών συνθηκών, καθώς οι ισχυρές ριπές ανέμου θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους. Όταν όμως η τεράστια σημαία ξεδιπλώθηκε πλήρως πάνω στο Κολοσσαίο, το αποτέλεσμα αποζημίωσε τους πάντες, χαρίζοντας στη Ρώμη μία από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες των τελευταίων ετών.

