Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Κίεβο: Αντίσταση στο φόβο – Η εικόνα από κομμωτήριο λίγο μετά την αιματηρή επίθεση των Ρώσων

Με την κίνηση αυτή οι ιδιοκτήτες και οι πελάτες θέλησαν να δείξουν ότι η ζωή συνεχίζεται
Κίεβο
Κυρίες σε κομμωτήριο στο Κίεβο λίγες ώρες μετά την ρωσική επίθεση με νεκρούς και τραυματίες / REUTERS/Alina Smutko TPX IMAGES OF THE DAY

Η εικόνα είναι από κομμωτήριο στο Κίεβο, λίγες ώρες μετά την σφοδρή επίθεση των Ρώσων στην καρδιά της πρωτεύουσας της Ουκρανίας πνίγοντας για ακόμα μια φορά στο αίμα την πόλη και χτυπώντας ξεκάθαρα αμάχους.

Επί 1.282 ημέρες οι Ουκρανοί τόσο στην πρωτεύουσα Κίεβο όσο και σε όλη την επικράτεια αντιστέκονται στον Ρώσο εισβολέα υπερασπιζόμενοι την πατρίδα τους με κάθε τρόπο. Όχι, ο πόλεμος δεν συνηθίζεται, το αίμα αθώων δεν συνηθίζεται, η απώλεια των δικών σου δεν συνηθίζεται.

Όμως, η ζωή συνεχίζεται και ακόμα και το γεγονός ότι ανάμεσα στα συντρίμμια το κομμωτήριο άνοιξε τις πόρτες του κανονικά και οι κυρίες δεν ακύρωσαν το ραντεβού τους.

Κίεβο
Κυρίες σε κομμωτήριο στο Κίεβο λίγες ώρες μετά την ρωσική επίθεση με νεκρούς και τραυματίες / REUTERS/Alina Smutko TPX IMAGES OF THE DAY

Θα μπορούσε να το περιγράψει κάποιος ως μια μορφή αντίστασης στον φόβο και τον τρόμο που θέλουν να σπείρουν οι Ρώσοι στον ουκρανικό λαό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Δημήτρης Δασκαλάκης, επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ παραιτήθηκε και επιτέθηκε στον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ
Στην μακροσκελή επιστολή της παραίτησής του ο δρ Δασκαλάκης τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι αδυνατεί πλέον να εργαστεί σε ένα περιβάλλον που βλάπτει την δημόσια υγεία
Ο Δημήτρης Δασκαλάκης 5
Newsit logo
Newsit logo