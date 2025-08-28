Κίεβο: Αντίσταση στο φόβο – Η εικόνα από κομμωτήριο λίγο μετά την αιματηρή επίθεση των Ρώσων

Η εικόνα είναι από κομμωτήριο στο Κίεβο, λίγες ώρες μετά την σφοδρή επίθεση των Ρώσων στην καρδιά της πρωτεύουσας της Ουκρανίας πνίγοντας για ακόμα μια φορά στο αίμα την πόλη και χτυπώντας ξεκάθαρα αμάχους.

Επί 1.282 ημέρες οι Ουκρανοί τόσο στην πρωτεύουσα Κίεβο όσο και σε όλη την επικράτεια αντιστέκονται στον Ρώσο εισβολέα υπερασπιζόμενοι την πατρίδα τους με κάθε τρόπο. Όχι, ο πόλεμος δεν συνηθίζεται, το αίμα αθώων δεν συνηθίζεται, η απώλεια των δικών σου δεν συνηθίζεται.

Όμως, η ζωή συνεχίζεται και ακόμα και το γεγονός ότι ανάμεσα στα συντρίμμια το κομμωτήριο άνοιξε τις πόρτες του κανονικά και οι κυρίες δεν ακύρωσαν το ραντεβού τους.

Θα μπορούσε να το περιγράψει κάποιος ως μια μορφή αντίστασης στον φόβο και τον τρόμο που θέλουν να σπείρουν οι Ρώσοι στον ουκρανικό λαό.