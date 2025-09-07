Κίεβο: Τρεις νεκροί ανάμεσά τους και ένα παιδί από ρωσική επίθεση με drones και βαλλιστικούς πυραύλους

Σφυροκόπησαν το Κίεβο οι Ρώσοι σε νυχτερινή επιδρομή με drones και πυραύλους με συνέπεια τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένα παιδί, ενώ 18 τραυματίστηκαν.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε ότι από την επίθεση των Ρώσων που άρχισε με drones και ακολούθησαν βαλλιστικοί πύραυλοι ξέσπασε πυρκαγιά σε κυβερνητικό κτίριο στο κέντρο της πόλης, ενώ χτυπήθηκε και πολυκατοικία.

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσαν πως υψώνεται πυκνός καπνός από το κτίριο, στη συνοικία Πετσέρσκι.

Νωρίτερα, πλήγματα drones σκότωσαν παιδί και νεαρή, ανέφερε ο κ. Κλίτσκο μέσω Telegram, ενώ έγκυος ήταν ανάμεσα σε πέντε τραυματίες που χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομεία.

Πρόσθεσε επίσης ότι ηλικιωμένη σκοτώθηκε μέσα σε καταφύγιο στη συνοικία Νταρνίτσκι, ανατολικά του Δνείπερου, όπου καταγράφτηκαν και οι άλλοι δύο θάνατοι.

Αξιωματούχοι των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανέφεραν πως εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δυο από τους τέσσερις ορόφους πολυκατοικίας και ότι το κτίριο υπέστη δομική ζημιά.

Στη δυτική συνοικία Σβιατοσίνσκι, αρκετοί όροφοι 9ώροφης πολυκατοικίας, πάντα σύμφωνα με τον δήμαρχο και τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Συντρίμμια drones που καταρρίφθηκαν προκάλεσαν φωτιές σε 16ώροφη πολυκατοικία και άλλες δυο 9ώροφες στη συνοικία, πρόσθεσε ο δήμαρχος Κλίτσκο.

Friends! The morning in Kyiv was not kind. Attack on Kyiv: drones all night, missiles in the morning. The attack continues! I wish everyone a peaceful Sunday. Let’s live! pic.twitter.com/C46b1r5MLJ — Oleksandr Koval (@DigitalArtKyiv) September 7, 2025

Ο στρατιωτικός περιφερειάρχης της πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο κατηγόρησε τη Ρωσία πως πλήττει «εσκεμμένα και συνειδητά πολιτικούς στόχους».

Δεκάδες εκρήξεις αναφέρθηκαν στην ουκρανική πόλη Κρεμεντσούκ, ενώ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε τομείς της, σύμφωνα με τον δήμαρχό της Βιτάλι Μαλέτσκι.

Στην ίδια περιοχή, ρωσικά πλήγματα στην Κρεβί Ρι είχαν στόχο υποδομές μεταφορών και άλλες, σύμφωνα με τον Ολεξάντρ Βίλκουλ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης εκεί, πάντως δεν αναφέρθηκαν απώλειες.



The view from my apartment in Kyiv this morning. Once again, Russia has bombed the Ukrainian capital during the night, killing multiple people – including a one year old child, according to Kyiv mayor Vitaliy Klitschko. https://t.co/gnc4CDlC8J — UKRAINE DIAR KYIV LIVE (@UkraineDiary) September 7, 2025

Στην Οδησσό (νότια) επλήγησαν πολιτικές υποδομές και πολυκατοικίες, με πυρκαγιές σε αρκετά διαμερίσματα, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Όλεχ Κίπερ.

Στο μεγαλύτερο μέρος της Ουκρανίας κηρύχθηκε συναγερμός ενόψει αεροπορικών επιδρομών της Ρωσίας από την πολεμική αεροπορία.

Η Πολωνία ανακοίνωσε πως απογειώθηκαν εσπευσμένα δικά της και συμμαχικά μαχητικά για να εγγυηθούν την ασφάλεια του εναέριου χώρου της, σύμφωνα με ανακοίνωση τύπου της διοίκησης επιχειρήσεων του γενικού επιτελείου.

Στην άλλη πλευρά, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας καταστράφηκαν 69 ουκρανικά drones, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Νωρίτερα, στη ρωσική περιφέρεια Κρασναντάρ, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι επιδρομή ουκρανικών drones προκάλεσε φωτιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Ίλσκι, που κατασβέστηκε «γρήγορα» κατ’ αυτές, χωρίς να «υπάρξουν απώλειες».

Ενώ η ρωσική διοίκηση στην περιφέρεια Ζαπορίζια κατήγγειλε ότι ουκρανικά drones έπληξαν την οροφή κέντρου εκπαίδευσης στον σταθμό πυρηνικής ενέργειας της πόλης, χωρίς να προκληθούν σοβαρές ζημιές ή να αυξηθούν τα επίπεδα ραδιενέργειας.

Το πλήγμα καταγράφτηκε περίπου 300 μέτρα από μονάδα αντιδραστήρα, πρόσθεσε.

Το συγκεκριμένο κέντρο είναι «μοναδικό», καθώς εκεί βρίσκεται ο μόνος προσομοιωτής πλήρους μεγέθους πυρηνικού αντιδραστήρα και αίθουσας χειρισμού του, που είναι «πολύ σημαντικός για την εκπαίδευση του προσωπικού», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το εργοστάσιο, το μεγαλύτερο της Ευρώπης, με έξι αντιδραστήρες, βρίσκεται στα χέρια των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων από την αρχή του πολέμου. Δεν λειτουργεί κανονικά, όμως παραμένει απαραίτητο να ψύχει τους αντιδραστήρες του.

Δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα στο πυρηνικό εργοστάσιο λόγω της επιδρομής, σύμφωνα με διορισμένες από τη Μόσχα αρχές.

Και οι δυο πλευρές αλληλοκατηγορούνται συχνά για ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρηνικό δυστύχημα στη Ζαπορίζια.