Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Κίεβο: Ζημιές στη Λαύρα των Σπηλαίων από ρωσικές επιδρομές – Είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής 1.640 μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς και 2.446 χώροι πολιτιστικής υποδομής έχουν υποστεί ζημιές λένε οι Ουκρανοί
Τρούλος ουκρανικής εκκλησίας στο Κίεβο
Χρυσός τρούλος εκκλησίας στη Λαύρα των Σπηλαίων στο Κίεβο / REUTERS / Valentyn Ogirenko

Οι μαζικές ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο προχθές Σάββατο (24.01.2026) προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια του ορθόδοξου μοναστηριού Λαύρα των Σπηλαίων, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, ανακοίνωσε σήμερα (24.01.2026) το υπουργείο Πολιτισμού της Ουκρανίας.

«Τη νύχτα της 24ης Ιανουαρίο, χώροι εντός του Εθνικού Αποθέματος Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου, που είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, υπέστησαν ζημιές έπειτα από μαζική επίθεση ρωσικών πυραύλων και drones ενάντια στο Κίεβο», υπογράμμισε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πρόσοψη, πόρτες και παράθυρα δύο κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης μιας εκκλησίας, επλήγησαν και σύντομα θα πραγματοποιηθεί τεχνική επιθεώρηση για την «αξιολόγηση των δομών τους».

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, «1.640 μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς και 2.446 χώροι πολιτιστικής υποδομής έχουν υποστεί ζημιές», σημείωσε το υπουργείο.

Η Λαύρα των Σπηλαίων, διάσημη για τους χρυσούς τρούλους της, απασχόλησε τα μέσα ενημέρωσης τα τελευταία χρόνια μετά την εκδίωξη των μοναχών του μοναστηριού, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για δεσμούς με τη Μόσχα.

Ο ηγούμενός της τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό και στη συνέχεια φυλακίστηκε για λίγο πριν αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση.

Οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές του Σαββάτου (24.01.2026) το βράδυ άφησαν τουλάχιστον έναν νεκρό και 27 τραυματίες, ενώ αντιπροσωπείες της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ βρίσκονταν στο Άμπου Ντάμπι για συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
117
102
99
74
74
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τραμπ: «Είναι πολύ αργά για να σταματήσει η κατασκευή της υπέροχης νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο»
Το National Trust προσέφυγε στην δικαιοσύνη τον Δεκέμβριο από την θέση ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν τήρησε τις νόμιμες απαιτήσεις περί αξιολόγησης και δεν έλαβε την άδεια του Κονγκρέσου για το έργο
Ντόναλντ Τραμπ
Το αεροδρόμιο Χίθροου στη Βρετανία καταργεί τον περιορισμό των 100 ml για τα υγρά στις χειραποσκευές
Το αεροδρόμιο ολοκλήρωσε την εγκατάσταση ανιχνευτών ασφαλείας αξίας 1 δισεκατομμυρίου λιρών και έτσι οι επιβάτες θα μπορούν να μεταφέρουν υγρά έως 2 λίτρα αλλά και μεγάλες ηλεκτρονικές συσκευές στις χειραποσκευές τους
αεροπλάνο
Βίντεο δείχνει άνδρες της ICE να απειλούν δημοσιογράφο και εικονολήπτη της Rai που βιντεοσκοπούσαν τα επεισόδια στη Μινεάπολη
«Αν συνεχίσετε να μας ακολουθείτε, θα σπάσουμε το παράθυρο και θα σας τραβήξουμε έξω, αυτή είναι η μοναδική προειδοποίησή μας» - Η αντιπολίτευση ζήτησε από την κυβέρνηση Μελόνι να καταδικάσει το συμβάν
Άνδρες της ICE απείλησαν συνεργείο της Rai που βιντεοσκοπούσε τα επεισόδια στη Μινεάπολη
Newsit logo
Newsit logo