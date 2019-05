Κιμ Γιονγκ Ουν: Κατηγορεί τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά θέλει και νέα προσέγγιση!

Την “αυταρχική και ανέντιμη” στάση του Τραμπ κατήγγειλε ο Κιμ, επιρρίπτοντας στην Ουάσινγκτον την ευθύνη για την αποτυχία επίτευξης μιας συμφωνίας στη δεύτερη σύνοδο κορυφής των δύο χωρών, προειδοποιώντας ότι το θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Πιονγκγιάνγκ δεν θα λυθεί χωρίς μια νέα προσέγγιση.

Οι συζητήσεις ανάμεσα στην Πιονγκγιάνγκ και την Ουάσινγκτον βρίσκονται σε αδιέξοδο μετά το φιάσκο της συνάντησης κορυφής στο Ανόι τον Φεβρουάριο ανάμεσα στον Βορειοκορεάτη ηγέτη και τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

North Korea's foreign ministry has underscored that it blames the United States for the breakdown of talks between North Korean leader Kim Jong Un and U.S. President Donald Trump in Hanoi, Vietnam, in February. https://t.co/4NvImBPoys

— Stratfor (@Stratfor) May 24, 2019