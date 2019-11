Το τελευταίο, μικρό, χρονικό διάστημα, η Κιμ Καρντάσιαν έχει πυκνώσει τις αναφορές στην Αρμενία, πατρίδα του πατέρα της Ρόμπερτ Καρντάσιαν, ο οποίος έγινε γνωστός στις ΗΠΑ γιατί συμμετείχε στην ομάδα των δικηγόρων του Ο Τζέι Σίμπσον κατά την πολύκροτη δίκη της δολοφονίας της πρώην συζύγου του.

Πρόσφατα βρέθηκε στην Αρμενία για να βαφτιστεί, η ίδια και τα παιδιά της. Με αφορμή την παρουσία της στο Γέρεβαν, η Κιμ Καρντάσιαν, μαζί με την αδερφή της Κόρνεϊ και τα παιδιά τους, επισκέφτηκαν το Μνημείο της Γενοκτονίας.

Thank you Armenia for such a memorable trip. So blessed to have been baptized along with my babies at Mother See of Holy Etchmiadzin, Armenia's main cathedral which is sometimes referred to as the Vatican of the Armenian Apostolic Church. This church was built in 303 AD. pic.twitter.com/bUrzHfyh3p

