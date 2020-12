Κίνα: 23 οι νεκροί από τη διαρροή αερίου σε ανθρακωρυχείο (video)

23 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας διαρροής αερίου σε ανθρακωρυχείο στη νοτιοδυτική Κίνα και μόλις ένας σώθηκε, σύμφωνα με τον απολογισμό των αρχών.

Την Παρασκευή, είκοσι τέσσερις ανθρακωρύχοι παγιδεύτηκαν εξαιτίας διαρροής δηλητηριώδους αερίου στο ανθρακωρυχείο Ντιαοσουιντόνγκ. Βρίσκεται στον δήμο της Τσονγκτσίνγκ, αχανούς μητρόπολης περίπου 1.800 χιλιόμετρα από το Πεκίνο.

Ο απολογισμός των θυμάτων, που ως εδώ ανερχόταν σε 18 νεκρούς, αναθεωρήθηκε προς τα πάνω χθες Κυριακή, φτάνοντας τους 23 νεκρούς, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. Μόλις ένας άνθρωπος επέζησε, διευκρίνισε.

The accident happened on Friday evening at the closed Diaoshuidong colliery in Yongchuan district, Chongqing municipality.#China https://t.co/IGyX7pezpM