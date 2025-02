Κίνα: Δύο νεκροί και 14 αγνοούμενοι από σύγκρουση σκαφών σε ποταμό

Τραγωδία σημειώθηκε στην Κίνα όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 14 αγνοούνται μετά τη σύγκρουση σκαφών σε ποταμό της επαρχίας Χουνάν στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Το δυστύχημα στην Κίνα με την σύγκρουση σκαφών έγινε γύρω στις 10 το πρωί (τοπική ώρα) στον ποταμό Γιουανσούι, κοντά στην πόλη Τσινγκλάνγκ. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τις τοπικές αρχές, 19 άνθρωποι έπεσαν στα νερά του ποταμού όταν το πλοίο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με σκάφος περισυλλογής πετρελαιοειδών καταλοίπων.

Δύο επιβαίνοντες στο πλοίο ανασύρθηκαν νεκροί από το ποτάμι. Τρεις άλλοι διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, χωρίς η κατάσταση της υγείας τους να εμπνέει ανησυχία.

