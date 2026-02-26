Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Κίνα: Εταιρεία μοιράζει 26 εκατ. δολάρια στους 7.000 υπαλλήλους της με μοναδικό κανόνα «Πάρτε όσα μπορείτε»

«Το πιο γενναιδώρο αφεντικό» γράφουν στα social media
Ένα πραγματικά ονειρεμένο εταιρικό πάρτι στήθηκε στην Κίνα με αφορμή τον εορτασμό της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς. Η εταιρεία Henan Kuangshan Crane αποφάσισε να ανταμείψει έμπρακτα τους 7.000 εργαζομένους της, δημιουργώντας… βουνά από μετρητά.

Πάνω στα τραπέζια τοποθετήθηκαν συνολικά 26 εκατομμύρια δολάρια σε χαρτονομίσματα. Ο κανόνας ήταν απλός: κάθε εργαζόμενος μπορούσε να πάρει όσα μετρητά κατάφερνε να κουβαλήσει με τα ίδια του τα χέρια.

Ο διευθυντής της εταιρείας εξήγησε ότι η πρωτοβουλία είχε στόχο να στηρίξει το προσωπικό, καθώς πολλοί αντιμετωπίζουν δάνεια και οικονομικές δυσκολίες.

Στα social media δεν άργησε να αποκτήσει έναν χαρακτηρισμό: «το πιο γενναιόδωρο αφεντικό».

