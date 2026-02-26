Κίνα: Εταιρεία μοιράζει 26 εκατ. δολάρια στους 7.000 υπαλλήλους της με μοναδικό κανόνα «Πάρτε όσα μπορείτε»

Ένα πραγματικά ονειρεμένο εταιρικό πάρτι στήθηκε στην Κίνα με αφορμή τον εορτασμό της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς. Η εταιρεία Henan Kuangshan Crane αποφάσισε να ανταμείψει έμπρακτα τους 7.000 εργαζομένους της, δημιουργώντας… βουνά από μετρητά.

Πάνω στα τραπέζια τοποθετήθηκαν συνολικά 26 εκατομμύρια δολάρια σε χαρτονομίσματα. Ο κανόνας ήταν απλός: κάθε εργαζόμενος μπορούσε να πάρει όσα μετρητά κατάφερνε να κουβαλήσει με τα ίδια του τα χέρια.

Ο διευθυντής της εταιρείας εξήγησε ότι η πρωτοβουλία είχε στόχο να στηρίξει το προσωπικό, καθώς πολλοί αντιμετωπίζουν δάνεια και οικονομικές δυσκολίες.

Στα social media δεν άργησε να αποκτήσει έναν χαρακτηρισμό: «το πιο γενναιόδωρο αφεντικό».