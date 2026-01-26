Κίνα: Για «διαρροή πυρηνικών μυστικών στις ΗΠΑ» και για «διαφθορά» κατηγορείται το «δεξί χέρι» του Σι Τζινπίνγκ

Πολιτικό «αναβρασμό» και αρκετές αντιδράσεις έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες στην Κίνα το γεγονός ότι ο ανώτερος στρατηγός της χώρας και στενός σύμμαχος του προέδρου Σι Τζινπίνγκ, εξετάζεται από τις αρχές για «ύποπτες σοβαρές παραβιάσεις της πειθαρχίας και του νόμου».

Ο Ζανγκ Γιουξιά είναι ο αντιπρόεδρος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής, του κυβερνώντος οργάνου του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA) της Κίνας και είναι δεύτερος μόνο μετά τον Σι Τζινπίνγκ στην στρατιωτική ιεραρχία ενώ θεωρείται εδώ και καιρό ο στενότερος στρατιωτικός σύμμαχος του Κινέζου προέδρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε το Σάββατο (24.01.2026) ότι ο Ζανγκ και ο Λιού Ζενλί, αρχηγός του κοινού επιτελείου της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής (CMC), βρίσκονται υπό έρευνα, όπως αναφέρει και δημοσιεύμα του Guardian.

Ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα του στρατού «Liberation Army Daily», την Κυριακή (25.01.2026), ανέφερε ότι οι Ζανγκ και Λιού «πρόδωσαν σοβαρά την εμπιστοσύνη και τις προσδοκίες» του Κομμουνιστικού Κόμματος και της CMC και «προκάλεσαν πολιτικά προβλήματα και προβλήματα διαφθοράς που υπονόμευσαν την απόλυτη ηγεσία του κόμματος επί του στρατού και απείλησαν την κυρίαρχη βάση του κόμματος».

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Ζανγκ κατηγορήθηκε για διαρροή πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της χώρας στις ΗΠΑ και για αποδοχή δωροδοκιών για επίσημες πράξεις, συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής ενός αξιωματικού σε υπουργό Άμυνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ζανγκ είναι επίσης μέλος του επίλεκτου πολιτικού γραφείου του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος και είναι ένας από τους λίγους κορυφαίους αξιωματικούς με πολεμική εμπειρία.

Σε ηλικία 75 ετών, ο Ζανγκ διατήρησε την θέση του ακόμη και μετά την κανονική ηλικία συνταξιοδότησης, γεγονός που υποδηλώνει πως ο Σι του έχει μεγάλη εμπιστοσύνη, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Η αποπομπή μιας τόσο ανώτερης προσωπικότητας, όπως ο Ζανγκ, εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη σταθερότητα της στρατιωτικής ηγεσίας στην Κίνα, σε μια περίοδο εντάσεων με την Ταΐβάν και ενώ βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» της Δύσης, για τις κινήσεις της στον Ινδο-Ειρηνικό.

Ο Λάιλ Γκόλνσταϊν, διευθυντής του προγράμματος Ασίας στο Defense Priorities, ένα think tank εξωτερικής πολιτικής, δήλωσε ότι η εκκαθάριση «εγείρει ευρύτερα ζητήματα σχετικά με την πολιτική σταθερότητα σε μια αναδυόμενη, πυρηνική υπερδύναμη».

«Θα μπορούσε να θεωρηθεί από πολλούς ως ένδειξη κακής κρίσης σχετικά με ορισμένους από τους προηγούμενους διορισμούς του Σι», δήλωσε ο Γκόλνσταϊν.

Από τους επτά άνδρες που διορίστηκαν στην CMC στο 20ό συνέδριο του κόμματος το 2022, μόνο δύο παραμένουν ανέγγιχτοι από έρευνες κατά της διαφθοράς: ο ίδιος ο Σι και ο Ζανγκ Σενμίν, ο υπεύθυνος καταπολέμησης της διαφθοράς της CMC.

Ο αντιπρόεδρος της CMC, Χε Γουέιντονγκ, διαγράφηκε από το κόμμα και το PLA τον Οκτώβριο του περασμένου έτους για διαφθορά, μαζί με άλλους 7 κορυφαίους στρατιωτικούς.

Ξένοι διπλωμάτες και αναλυτές ασφαλείας παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, δεδομένης της εγγύτητας του Ζανγκ με τον Σι και της σημασίας του έργου της επιτροπής όσον αφορά τη διοίκηση, καθώς και τον συνεχιζόμενο στρατιωτικό εκσυγχρονισμό και τη στάση του PLA.

Δύο πρώην υπουργοί Άμυνας στην Κίνα απομακρύνθηκαν, επίσης, από το κυβερνών κόμμα τα τελευταία χρόνια για διαφθορά. Σύμφωνα με τους αναλυτές, η καταστολή επιβραδύνει την προμήθεια προηγμένων όπλων και πλήττει τα έσοδα ορισμένων από τις μεγαλύτερες αμυντικές εταιρείες της Κίνας.

Το «προφίλ» του Ζανγκ Γιουξιά

Γεννημένος στο Πεκίνο, ο Ζανγκ κατατάχθηκε στον στρατό το 1968, ανελίχθηκε στις τάξεις και εντάχθηκε στο CMC στα τέλη του 2012

Πολέμησε στο Βιετνάμ σε έναν σύντομο αλλά αιματηρό πόλεμο στα σύνορα το 1979, τον οποίο ξεκίνησε η Κίνα ως τιμωρία για την εισβολή του Βιετνάμ στην Καμπότζη τον προηγούμενο χρόνο και την εκδίωξη των υποστηριζόμενων από το Πεκίνο Ερυθρών Χμερ.

Ο Ζανγκ στάλθηκε στην πρώτη γραμμή για να πολεμήσει τους Βιετναμέζους και γρήγορα προήχθη, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Πολέμησε, επίσης, σε μια άλλη συνοριακή σύγκρουση με το Βιετνάμ το 1984, καθώς η σύγκρουση συνεχιζόταν.

«Κατά τη διάρκεια της μάχης, είτε επιτίθετο είτε αμυνόταν, τα πήγε άριστα», έγραψε η εφημερίδα China Youth Daily σε άρθρο του 2017 με τίτλο «Αυτοί οι Κινέζοι στρατηγοί σκότωσαν τον εχθρό στο πεδίο της μάχης».

Πηγή: OnAlert.gr