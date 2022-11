Τον γύρο των social media κάνει ένα βίντεο που δείχνει μια γυναίκα στην Κίνα να γεννάει όρθια στην μέση του δρόμου, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι αυτό συνέβη γιατί… δεν είχε προλάβει να κάνει τεστ για τον κορονοϊό! Οι εικόνες είναι πραγματικά συγκλονιστικές…

Η γυναίκα από την Κίνα, σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν στο Twitter, αναγκάστηκε να γεννήσει κυριολεκτικά όρθια, έξω από μαιευτήριο στην πόλη Gulan. Και αυτό γιατί δεν είχε προλάβει να κάνει τεστ για τον κορονοϊό για να έχει την αρνητική αναφορά που χρειάζεται για να μπει στο μαιευτήριο.

Στο βίντεο φαίνεται λοιπόν η γυναίκα να φέρνει το παιδάκι της στον κόσμο στην μέση του δρόμου, όρθια στο πεζοδρόμιο. Γύρω της έχει μαζευτεί κόσμος που την βοηθούν να γεννήσει.

Δείτε το βίντεο – ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ:

😔😔😔Graphic Warning:

Chinese Woman Forced into Labor standing in front of Gulan People's Hospital in Gulan County, Luzhou City, Sichuan Province, because she didn't have a Covid Test report to gain entry.

So very sad & inhumane how they're treated.. pic.twitter.com/nXEf30B5ea November 29, 2022

Υπενθυμίζεται ότι τρία χρόνια μετά την εκδήλωση της πανδημίας του κορονοϊού, η κυβέρνηση της Κίνας επιμένει στην πολιτική «μηδενικής COVID» εφαρμόζοντας συνεχώς σκληρά περιοριστικά μέτρα. Η ανυποχώρητη στάση των Αρχών έχει προκαλέσει ένα τεράστιο κύμα οργής, με τους πολίτες εδώ και μέρες να πραγματοποιούν μεγάλες διαδηλώσεις, που σημαδεύονται από βίαια επεισόδια.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι φαίνεται να ήταν η φονική πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από κάποιες μέρες στο Ουρούμτσι, πρωτεύουσα της επαρχίας Σιντζιάνγκ. Αρκετοί μάλιστα καταγγέλλουν ότι λόγω των υγειονομικών περιορισμών εμποδίστηκε το έργο των διασωστών.

Ωστόσο, η έντονη δυσαρέσκεια των πολιτών φαίνεται ότι δεν περιορίζεται στην διαχείριση της πανδημίας και πολλές διαδηλώσεις έχουν πλέον και πολιτικά χαρακτηριστικά αφού πλήθος πολιτών ζητά την παραίτηση του προέδρου Σι. Για παρατηρητές στη Δύση, οι διαδηλώσεις αυτές να είναι το μεγαλύτερο κίνημα αμφισβήτησης στη χώρα μετά τις διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας που κατεστάλησαν σκληρά το 1989.

Δείτε βίντεο:

Human’s crave freedom.



We must stand with the people of China. God bless them.pic.twitter.com/mM8uzcHg8V — Collin Rugg (@CollinRugg) November 27, 2022