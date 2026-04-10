Κίνα: Η μεγαλύτερη κυλιόμενη σκάλα στον κόσμο που κόβει την ανάσα – Έχει μήκος 905 μέτρα και χρειάζεσαι 20 λεπτά για να την ανέβεις

Το έργο αποτελείται από 21 επιμέρους κυλιόμενες σκάλες, οκτώ ανελκυστήρες, τέσσερις κινούμενους διαδρόμους και πεζογέφυρες
Η τεράστια κυλιόμενη σκάλα στην Κίνα
Η τεράστια κυλιόμενη σκάλα στην Κίνα

Η Κίνα δεν έχει σταματήσει να μας «βάζει τα γυαλιά» με τις τεχνολογικές της καινοτομίες και αυτή τη φορά δημιούργησε την μεγαλύτερη κυλιόμενη σκάλα στον κόσμο με το βίντεό της να μας αφήνει με το στόμα ανοιχτό.

Η μεγαλύτερη εξωτερική κυλιόμενη σκάλα στον κόσμο αποκαλύφθηκε στο Γουσάν της Τσονγκτσίνγκ, στην Κίνα, και προκάλεσε δέος τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες.

Η κατασκευή, γνωστή ως «Goddess», έχει μήκος περίπου 905 μέτρων, σχεδόν ένα χιλιόμετρο, και απαιτεί περισσότερα από 20 λεπτά για να ολοκληρωθεί η διαδρομή από τη βάση έως την κορυφή.

Το έργο αποτελείται από 21 επιμέρους κυλιόμενες σκάλες, οκτώ ανελκυστήρες, τέσσερις κινούμενους διαδρόμους και πεζογέφυρες, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο μετακίνησης πεζών σε μια περιοχή με έντονη υψομετρική διαφορά.

Συνολικά, η διαδρομή ανεβάζει τους χρήστες περίπου 244 μέτρα ψηλότερα, ύψος που αντιστοιχεί σε κτήριο περίπου 80 ορόφων.

Η Τσονγκτσίνγκ είναι γνωστή για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της, με κτίρια, δρόμους και δημόσιους χώρους που αναπτύσσονται σε διαφορετικά επίπεδα, δημιουργώντας ένα πολυεπίπεδο αστικό περιβάλλον που συχνά χαρακτηρίζεται ως φουτουριστικό.

Η νέα κυλιόμενη σκάλα ενσωματώνεται στο τοπίο, προσφέροντας μια σύγχρονη λύση μετακίνησης σε μια πόλη με έντονη γεωμορφολογία.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής σχεδιασμού του έργου, Χουάνγκ Γουέι, πρόκειται για μια μοναδική κατασκευή χωρίς αντίστοιχο προηγούμενο σε εθνικό επίπεδο. Όπως σημειώνουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, η νέα υποδομή αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό πόλο έλξης για τον τουρισμό.

