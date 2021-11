Σε φυσιολογικά επίπεδα είναι σε γενικές γραμμές η παραγωγή λαχανικών στην Κίνα και το σιτάρι είναι αρκετό για να καλύψει τη ζήτηση για ενάμιση χρόνο, διαβεβαίωσαν σήμερα Πέμπτη (4.11.2021) αξιωματούχοι του υπουργείου Γεωργίας της χώρας, σε μια περαιτέρω προσπάθεια να διαβεβαιώσουν το κοινό ότι δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούν για ελλείψεις, μετά την παρότρυνση να μαζέψουν προμήθειες για το χειμώνα.

Οι καταναλωτές έσπευσαν να αγοράσουν μεγάλες ποσότητες βασικών αγαθών μέσα στην εβδομάδα αφού το υπουργείο Εμπορίου στην Κίνα, σύστησε στους πολίτες να βεβαιωθούν ότι έχουν επαρκείς προμήθειες στα σπίτια τους για περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τόσο σε περίπτωση ακραίων συνθηκών τον χειμώνα ενώ παράλληλα υπάρχουν φόβοι για μεγαλύτερη έξαρση του κορονοϊού.

Οι πελάτες σε σούπερ μάρκετ σε διάφορες πόλεις της χώρας είδαν τα ράφια να αδειάζουν από αλεύρι, ρύζι και άλλα τρόφιμα.

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του τμήματος Αγοράς και Ενημέρωσης στο υπουργείο Γεωργίας, Τανγκ Κε, η παράγωγη άλλων ποικιλιών έχει καταγράψει μικρή αύξηση παρά το γεγονός ότι οι ακραίες καιρικές συνθήκες έφεραν αυξήσεις στις τιμές για το σπανάκι, το λάχανο και άλλα φυλλώδη λαχανικά λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών.

China's government tells families to stock up on food & essentials. Sparks huge concern on social media. Vegetable prices have been soaring across China. Some speculated it was because of Taiwan tensions. State media said it was to prepare for COVID lockdowns @CNN @jchatterleyCNN pic.twitter.com/3h1Uo5t1Oa