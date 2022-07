Τμήμα βουνού κατέρρευσε σε ανθρακωρυχείο στην επαρχία Gansu της Κίνας, με αποτέλεσμα δέκα άνθρωποι να χάσουν τη ζωή του και εφτά να τραυματιστούν από τη σφοδρή κατολίσθηση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κατολίσθηση σημειώθηκε σε περιοχή του ανθρακωρυχείου στην Κίνα γύρω στις 11:15 π.μ., στη βορειοδυτική επαρχία Gansu, ανέφερε το CCTV, προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης έχουν πλέον τελειώσει.

Συγκεκριμένα, εργαζόμενοι κινούνταν γύρω από το ανθρακωρυχείο, «όταν σημειώθηκε κατάρρευση της πλαγιάς του βουνού». Δυστυχώς η κατάρρευση «έθαψε τους υπαλλήλους καθώς και οχήματα», ανέφερε το CCTV.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, «10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και επτά τραυματίστηκαν ελαφρά». Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

BREAKING 🇨🇳 : 10 people killed after collapse at China mining site



♦️A collapsed mining area at a coal site in #Jingtai, Northwest #China’s Gansu Province on Saturday, has led to 10 deaths, 7 injuries & one person missing – State Tv#Gansu #China pic.twitter.com/isQxWERMzE