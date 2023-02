Καρατομήθηκε με συνοπτικές διαδικασίες ο επικεφαλής της μετεωρολογικής υπηρεσίας της Κίνας, μετά το μείζον διπλωματικό επεισόδιο με τις ΗΠΑ για το κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι που καταρρίφθηκε ανοιχτά της Νότιας Καρολίνας το περασμένο Σάββατο (04.02.2023).

Υπενθυμίζεται ότι η Ουάσιγκτον υποστηρίζει πως το κατασκοπευτικό μπαλόνι της Κίνας, που επί επτά ημέρες έκοβε… βόλτες στον ουρανό των ΗΠΑ, χρησιμοποιήθηκε σε μια προσπάθεια να παρακολουθήσει στρατηγικές τοποθεσίες. Το Πεκίνο, από την πλευρά του, αρνείται αυτούς τους ισχυρισμούς και κάνει λόγο για «μεμονωμένο περιστατικό».

Χθες, Κυριακή (05.02.2023), ο επικεφαλής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Κίνας – σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph – απομακρύνθηκε από τη θέση του. Χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την καρατόμηση του.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα (06.02.2023), δήλωσε πως Πεκίνο και Ουάσιγκτον θα πρέπει να χειριστούν το ζήτημα του κινεζικού μπαλονιού που εισήλθε στον αμερικανικό εναέριο χώρο με ηρεμία, με σωστό τρόπο και χωρίς τη χρήση βίας. «Ήταν ένα απρόσμενο, μεμονωμένο περιστατικό», επεσήμανε η Μάο Νινγκ όταν ρωτήθηκε για τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Όταν μάλιστα η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας ρωτήθηκε πότε το Πεκίνο έμαθε ότι το μπαλόνι είχε βρεθεί στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ, η ίδια απάντησε αφού η Ουάσιγκτον ενημέρωσε το Πεκίνο για το μπαλόνι, τότε «κάναμε αμέσως ελέγχους». Παράλληλα, εξήγησε ότι το μπαλόνι που εντοπίστηκε στη Λατινική Αμερική είναι κινεζικό και χρησιμοποιείται για πολιτικούς σκοπούς, τονίζοντας ότι έχει περιορισμένη δυνατότητα αυτοπλοήγησης.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το κατασκοπευτικό μπαλόνι μπήκε στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ στις 28 Ιανουαρίου, πέρασε στον εναέριο χώρο του Καναδά στις 30 του μηνός και την επομένη ξαναμπήκε στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ. Καταρρίφθηκε το περασμένο Σάββατο (04.02.2023) από έναν πύραυλο AIM-9X που εκτοξεύτηκε από μαχητικό F-22 και δεν υπήρξαν παράπλευρες ζημιές ή κίνδυνος για τους πολίτες.

Δείτε βίντεο από την κατάρριψη του κατασκοπευτικού μπαλονιού:

WATCH: The moment the Chinese spy balloon was shot down pic.twitter.com/DhjcjVPA9f